    AKTIEN IM FOKUS

    Deutsche Bank und DWS in der Gewinnspur

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank und DWS punkten mit Geschäftszahlen.
    • Aktienkurse steigen: Deutsche Bank +2,8%, DWS +3,7%.
    • Analysten positiv: DWS Quartalszahlen überzeugen.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS haben am Mittwoch mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung bei Anlegern gepunktet.

    Auf Tradegate verteuerten sich die im Dax notierten Papiere des größten deutschen Kredithauses um 2,8 Prozent zum Xetra-Schluss. Im MDax gewannen DWS 3,7 Prozent. Bei beiden Papieren könnte sich damit im Xetra-Handel die Mitte Oktober entstandene Kurslücke wieder schließen.

    Die Deutsche Bank habe ertragsseitig klar positiv überrascht, sagte ein Händler. Zur DWS äußerten sich Analysten zufrieden: Starke Quartalszahlen, so die erste Reaktion von Jefferies. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ajx/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 30,35 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,03 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -0,45 %/+16,14 % bedeutet.




    dpa-AFX
