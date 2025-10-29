    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    AKTIE IM FOKUS

    Mercedes-Benz gefragt - Vorgelegte Zahlen über Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalsbericht übertrifft Erwartungen von Anlegern.
    • Aktien steigen vorbörslich um drei Prozent.
    • Experten sehen starkes Quartal trotz konservativem Ausblick.
    AKTIE IM FOKUS - Mercedes-Benz gefragt - Vorgelegte Zahlen über Erwartungen
    Foto: Matthias Balk - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz kommt am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich gut an. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, hat der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Daraufhin wurden die Aktien auf der Plattform etwa drei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.

    "Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", schrieb Jose Asumendi von der Bank JPMorgan. Die Anleger störten sich vorbörslich nicht am Ausblick, der nach Einschätzung einzelner Experten "nur bestätigt wurde". Narayan glaubt, dass der Konsens vor diesem Hintergrund eigentlich etwas sinken müsste. Er vermutet dahinter aber eine konservative Denkweise des Autobauers./tih/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Mercedes-Benz Group

    +7,58 %
    +2,14 %
    +2,92 %
    +2,56 %
    -3,87 %
    -6,60 %
    +48,66 %
    -17,67 %
    +202,06 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 56,21 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 55,76 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -7,64 %/+16,30 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
