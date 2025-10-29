AKTIE IM FOKUS
Mercedes-Benz gefragt - Vorgelegte Zahlen über Erwartungen
- Quartalsbericht übertrifft Erwartungen von Anlegern.
- Aktien steigen vorbörslich um drei Prozent.
- Experten sehen starkes Quartal trotz konservativem Ausblick.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz kommt am Mittwoch bei den Anlegern vorbörslich gut an. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, hat der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Daraufhin wurden die Aktien auf der Plattform etwa drei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt.
"Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", schrieb Jose Asumendi von der Bank JPMorgan. Die Anleger störten sich vorbörslich nicht am Ausblick, der nach Einschätzung einzelner Experten "nur bestätigt wurde". Narayan glaubt, dass der Konsens vor diesem Hintergrund eigentlich etwas sinken müsste. Er vermutet dahinter aber eine konservative Denkweise des Autobauers./tih/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 56,21 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 55,76 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -7,64 %/+16,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Irgendwie ist die Regierung ja dabei darüber nachzudenken wie der Autoabsatz