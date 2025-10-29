Emissionsfrei zur Baustelle - und dort leise dank...

Wien (APA-ots) - Wien, 29.10.25 - "Mit Zero Emission Transport beweisen unsere Unternehmen täglich, dass emissionsfreier Transport in der Stadtlogistik funktioniert", sagt Christian Holzhauser, Spartenobmann für Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. "Noch erfreulicher ist es, wenn auch die komplette Anlieferung nachhaltig gestaltet wird."

Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei. Frankstahl setzt einen seltenen Lkw mit elektrischem Ladekran ein

Denn die Firma Frankstahl hat einen Lkw mit elektrischem Ladekran angeschafft. "Davon gibt es laut Herstellern nur zwei in Österreich", erklärt Holzhauser. "Solche Sonderanfertigungen sind eine Herausforderung, von der wir aber viel lernen können."

Leiser Betrieb freut Mitarbeiter und Anwohner



Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mitsubishi Fuso mit einer 124 kWh starken Batterie, die etwa 200 Kilometer Reichweite bietet. Ein großer Vorteil des 7,5-Tonners ist der vollelektrische Ladekran, der leises Arbeiten erlaubt. Denn bisher musste für die Verwendung eines Ladekrans auch der Verbrennungsmotor des Diesel-Lkw zur Stromerzeugung laufen.



"Beim Be- und Entladen entfällt jetzt der Lärm des Motors", erklärt Roman Divoky, Logistikleiter bei Frankstahl. "Das ist angenehmer für die Mitarbeiter und Anwohner einer Baustelle, und wir sparen so zusätzlich CO2-Emissionen ein. Eine weitere positive Erfahrung der ersten Monate ist, dass sich der Betrieb des Krans kaum auf die Kapazität der Batterie und damit die Reichweite des Lkw auswirkt."



Denn der Lkw wird nicht auf täglich fixen Routen eingesetzt, sondern beliefert stets unterschiedliche Kunden. Dies machen die Routenplanung und die notwendige Reichweite weniger vorhersehbar. "Wir haben bereits mehrere hundert Kunden beliefert und es hat alles reibungslos funktioniert", freut sich Divoky. "Wir werden daher in Zukunft bei unserem Fuhrpark weitere E-Lkw in Betracht ziehen."

Projekt "Zero Emission Transport"



Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.



Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet



