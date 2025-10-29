RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 56,24 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 56,34 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -7,64 %/+16,30 % bedeutet.