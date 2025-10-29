ANALYSE-FLASH
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Euro
- RBC belässt Kursziel für Mercedes-Benz bei 54 Euro.
- Erwartungen übertroffen, aber konservativer Ausblick.
- Möglicher Druck auf Aktienkurs im Schlussquartal.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in seiner Reaktion vom Mittwoch. Der nur bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane. Den Aktienkurs könnte das unter Druck setzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 56,24 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 56,34 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -7,64 %/+16,30 % bedeutet.
