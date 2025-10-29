ROUNDUP
Amadeus Fire blickt etwas vorsichter auf 2025 - Aktie unter Druck
- Amadeus Fire wird vorsichtiger nach schwachem Geschäft.
- Ausblick auf deutsche Wirtschaft bleibt für 2025 schwach.
- Operatives Ergebnis fiel um 79% auf 9,7 Millionen Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire wird nach einem schwachen Geschäft und Aufwendungen für den Umbau einer Sparte mit Blick auf das operative Ergebnis etwas vorsichtiger. Der Ausblick auf die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für den Rest des Jahres 2025 bleibe schwach, hieß es vom Unternehmen am Dienstagabend. Da sich keine nennenswerte Belebung der Wirtschaft eingestellt habe, rechnet der Konzern beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) jetzt mit einem Wert im unteren Bereich der erst im Sommer gesenkten Spanne von 15 bis 25 Millionen Euro.
Das Unternehmen hatte im Juli den Prognosekorridor wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren bewusst sehr breit gehalten - unter anderem, weil der Vorstand auf eine wirtschaftliche Belebung gehofft hatte. Diese habe sich jetzt nicht eingestellt. Zudem belastete der eingeleitete Umbau einer Sparte.
An der Börse führte dies zu weiteren Verlusten. Die im SDax notierte Aktie, die in diesem Jahr bereits rund 30 Prozent verloren hat, gab vorbörslich weitere knapp zwei Prozent auf 51,70 Euro nach. Damit steuert das Papier wieder auf das Mehrjahrestief von 49,50 Euro zu.
In den ersten neun Monaten 2025 fiel das operative Ergebnis wegen schwacher Geschäfte um 79 Prozent auf 9,7 Millionen Euro. Neben niedrigeren Erlösen führte auch die Restrukturierung im Bereich der geförderten Weiterbildung (Comcave) zu einem Gewinnrückgang. Die eingeleiteten Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Ergebniskraft zu sichern, haben das Ergebnis im dritten Quartal einmalig mit etwas mehr als fünf Millionen Euro belastet.
Der Umsatz sank in den neun Monaten bis Ende September um knapp 18 Prozent auf 277 Millionen Euro. Unter dem Strich liege der Verlust nach neun Monaten bei rund einer halben Million Euro, hieß es weiter. Vor einem Jahr hatte Amadeus noch einen Gewinn von 26 Millionen Euro ausgewiesen./zb/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 52,50 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -7,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 285,19 Mio..
Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +71,43 %/+136,19 % bedeutet.
Sehr schön, dass es unterschiedliche Meinungen im Thread gibt, aber dennoch jeder zur Sache argumentiert.Profitjaeger, dass man sich in einer Gemeinschaftswährung, die eh zum Scheitern verurteilt ist, nicht in ausreichendem Maße verschuldet hat, sehe ich grundsätzlich wie du. Hierbei solltest du aber auch sehen,dass man unserer Politelite keinen Euro zu vielen die Hand geben darf. Ein Großteil des Geldes wird für Soziales, Klima, Asyl und Ukraine/Rüstung über die Maßen verbrannt. In Infrastruktur, Bürokratieabbau, Sicherung von Rohstoffen und Energie fließt verhältnismäßig wenig. Verschuldung ja, aber nur dann wenn man Gegenwerte schafft die langfristig Geldrückflüsse bringen.
Aber überzeuge mich gerne mit Daten die Zeigen, dass die Kosten für Arbeitslosengeld und Co. Das Problem sind. Natürlich muss man als eins von vielen Themen auch das Thema Leistung vor Sozialstaat angehen Aber wir reden da über ein paar Mrd. Einsparpotenzial (solange wir uns über grundlegende Absicherung und Wahrung der Menschenwürde einig sind).
Es gibt viel wichtigere Themen wie das ungelöste Rententhema, die krasse Steigerung der Zinbelsstung weil man sich nicht ausreichend langfristig verschuldet hat. Energiepreise v.a. mit dem EEG (erneuerbare Energien absolut sinnvoll und günstig aber nur mit entsprechender Speichertechnik, da muss Fokus drauf sein).
Aber zurück zu Amadeus Fire, wir gelangen langsam an eine Bewertung die eine Erholung der Kennzahlen ausschließt.
Der Gewinn dieses Jahr ist schlecht, allerdings bezweifle ich, dass Amadeus zu 90% Fixkosten hat. Entweder es wird eine Erholung im Geschäft mit Vermittlungen und Co geben oder man wird die Personalkostenstruktur anpassen müssen.
wird Amadeus nie wieder ein Nettogewinn von 25m erreichen nach Gewinnen von 32-40m in den letzten 4 Jahren. Glaube ich nicht.
Ich fände ein Dipp unter die 50, ggf. ein paar Stop loss Ausführungen nochmal interessant. Das Risiko nach unten sehe ich als beschränkter als nach oben. Nach unten gibt es quasi noch die Insolvenz oder eine fette Verwässerung als Risiko während nach oben schon eine sich andeutende Erholung auf 25m Jahresgewinn zu >50% Rendite führen könnte.