ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar
- Nvidia bleibt bei "Outperform" mit Kursziel 225 USD.
- Datenzentren-Umsätze übertreffen Markterwartungen massiv.
- Prognose für 2027: über 300 Milliarden Dollar Umsatz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 177,5 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +13,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,23 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +15,25 %/+26,49 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 225 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Wer die Keynote noch nicht gesehen hat:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<