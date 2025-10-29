Eurokurs sinkt leicht vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1635 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken wird.