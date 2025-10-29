    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Mercedes-Benz schockt mit brutalem Gewinneinbruch! Aktie dennoch dunkelgrün

    Mercedes kämpft weiter mit schwachen Zahlen. Der Gewinn in den ersten neun Monaten des Jahres bricht um 50 Prozent ein. Die Aktie startet dennoch mit einem deutlichen Plus, denn Analysten hatten Schlimmeres erwartet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes Gewinn bricht um 50% auf 3,87 Mrd. Euro ein.
    • Aktie steigt trotz schwacher Zahlen um über 8%.
    • Kostensenkungsprogramm soll bis 2027 helfen.
    Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres musste der Autobauer einen drastischen Gewinneinbruch hinnehmen. Das Konzernergebnis sackte laut Unternehmensangaben um 50,3 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro ab. Ein Jahr zuvor wurden noch 7,8 Milliarden Euro erzielt – ein Minus, das selbst für die krisenerprobte Branche alarmierend wirkt.

    Der DAX-Konzern wird von höheren Zöllen, schwächeren Verkaufszahlen sowie kostspieligen Effizienzmaßnahmen belastet. Besonders deutlich zeigte sich die Schwäche im dritten Quartal: Der Gewinn schrumpfte um fast ein Drittel auf 1,19 Milliarden Euro, während der Umsatz um 6,9 Prozent auf 32,14 Milliarden Euro zurückging.

    Trotz dieser ernüchternden Zahlen sieht sich Mercedes weiterhin auf Kurs. Vorstandschef Ola Källenius betonte, "die Quartalsergebnisse stehen im Einklang mit unserer Prognose für das Gesamtjahr." Der Hersteller rechnet aber dennoch mit deutlichen Rückgängen bei Absatz, Umsatz und Vorsteuergewinn.

    Um gegenzusteuern, greift der Konzern tief ins Instrumentarium der Kostendisziplin. Ein fünf Milliarden Euro schweres Sparprogramm soll bis 2027 die Produktions- und Fixkosten jeweils um zehn Prozent senken. Auch bei den Materialkosten besteht Handlungsdruck. Rund 876 Millionen Euro der aktuellen Sondereffekte stehen im Zusammenhang mit Stellenstreichungen im In- und Ausland. Genaue Zahlen zu den betroffenen Beschäftigten nannte Mercedes nicht.

    Operativ belasten vor allem Absatzprobleme in Schlüsselregionen. Die Nachfrage in China bleibt schwach und in den USA bremsen konjunkturelle Risiken. Im Zeitraum Juli bis September gingen die weltweiten Verkäufe auf 525.300 Pkw und Vans zurück – rund zwölf Prozent weniger als im Vorjahr. Nach neun Monaten ergibt sich ein Minus von neun Prozent auf etwa 1,6 Millionen Fahrzeuge.

    Ob der Neustart gelingt, hängt nun vor allem davon ab, ob Kunden in China wieder zugreifen und ob der Preiskampf auf dem größten Automarkt der Welt nicht noch stärker eskaliert.

    Die Hoffnung des Konzerns ruht nun auf neuen Modellen und spürbaren Einsparungen. Denn die Lage der deutschen Autoindustrie ist insgesamt angespannt. Auch Porsche kämpft mit schweren Verlusten: Der Sportwagenbauer musste im dritten Quartal einen historischen Verlust von nahezu einer Milliarde Euro hinnehmen.

    Für Anleger bleibt die Frage, ob Mercedes den eingeschlagenen Kurs schnell genug umsetzen kann, um die sinkende Profitabilität zu stoppen. Die kommenden Quartale werden zur Bewährungsprobe für die Stuttgarter.

    Die Anleger zeigen sich indes ähnlich optimistisch wie Vorstandschef Ola Källenius. Im frühen Handel an der Börse Frankfurt steht die Aktie mit mehr als 8 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 58,87 Euro (Stand: 9:25 Uhr). 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



