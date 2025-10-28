Umsatz zieht durch Wartungsverträge an!

Nach dem dritten Quartal, in dem Nordex im Vergleich zum Vorjahr nahezu eine Verdopplung der Profitabilität verzeichnete, erwartet das Unternehmen für das laufende Jahr eine operative Marge (EBITDA) zwischen 7,5 und 8,5 Prozent. Zuvor lag die Prognose bei 5 bis 7 Prozent. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und einem starken Auftragseingang. Die Steigerung der Marge spiegelt eine konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie eine verbesserte Kostenkontrolle wider. Constantin Hesse, Experte bei Jefferies, bezeichnete den Auftragseingang als solide und begrüßte die Anhebung der Margenzielspanne. Er warnte jedoch davor, das höhere Rentabilitätsniveau automatisch auf das Jahr 2026 zu übertragen, obwohl für das kommende Jahr mit steigenden Volumina gerechnet wird.

Ein deutlich verbesserter Ausblick auf die Profitabilität von Nordex führte am Dienstag zu einer Kursrallye der Aktien des Windturbinenherstellers auf den höchsten Stand seit Februar 2016. Die Papiere stiegen zuletzt um rund 23 Prozent auf 27,16 Euro. In den zwei Wochen zuvor hatten sie eine Schwächephase durchlaufen und mit 21,86 Euro den niedrigsten Stand seit Ende September erreicht. Durch den Kursanstieg erhöhte sich der Jahresgewinn der Nordex-Aktie auf knapp 139 Prozent. Im langfristigen Vergleich zeigt sich der Kursverlauf der Nordex-Aktie als Seitwärtsbewegung. Der intensive Wettbewerb und der ständige Zwang zu Modellwechseln haben die Profitabilität des norddeutschen Windturbinenherstellers in der Vergangenheit stark belastet. Aktionäre, die von Anfang an investiert sind, bleiben weiterhin unzufrieden: Das Allzeithoch von 97,16 Euro wurde Ende Juli 2001 erreicht. Trotz des im Vergleich dazu günstigen Schlusskurses von 27,16 Euro am gestrigen Handelstag erscheint das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 33,09 relativ hoch. Zudem ist zu beachten, dass der Wettbewerbsdruck aus China weiter zunimmt. Sollte Nordex die erhöhte Marge in den nächsten zwei Jahren halten können, sinkt das erwartete KGV für 2027 auf 17,58.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Derzeit zahlt sich die langjährige Marktpräsenz von Nordex aus. Der gestiegene Umsatz und die verbesserte Marge beruhen hauptsächlich auf dem profitablen Wartungsgeschäft. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JU5QUE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Nordex SE in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,98 profitieren. Das Ziel sei bei 31,56 Euro angenommen (1,27 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 24,10 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,52 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU5QUE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,83 – 0,87 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 19,13 Euro Basiswert: Nordex SE KO-Schwelle: 19,13 Euro akt. Kurs Basiswert: 27,16 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,27 Euro Hebel: 2,98 Kurschance: + 46 Prozent Quelle J.P. Morgan

