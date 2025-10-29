RBC stuft DWS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwochmorgen nach den Quartalszahlen. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis verbessere sich weiter./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 54,40EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mandeep Jagpal

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



