    Deutsche Anleihen vor Fed-Beschlüssen kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stabil vor Fed-Entscheid
    • Euro-Bund-Future leicht gestiegen auf 129,58 Punkte
    • Fed-Zinsentscheidung und Kommunikation im Fokus heute
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 129,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.

    Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden am Markt für Staatsanleihen keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Fed dürfte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken.

    Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen.

    "Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bis zu den Fed-Ankündigungen heute Abend um 19.00 Uhr dürfte sich "der lethargische Handel fortsetzen", schreiben Analysten der Dekabank./jkr/mis




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
