Deutsche Anleihen vor Fed-Beschlüssen kaum verändert
- Kurse deutscher Staatsanleihen stabil vor Fed-Entscheid
- Euro-Bund-Future leicht gestiegen auf 129,58 Punkte
- Fed-Zinsentscheidung und Kommunikation im Fokus heute
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 129,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.
Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden am Markt für Staatsanleihen keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Fed dürfte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken.
Im Fokus der Anleger dürfte vor allem die Stellungnahme der Fed zur Zinsentscheidung und Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz stehen.
"Interessant wird sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bis zu den Fed-Ankündigungen heute Abend um 19.00 Uhr dürfte sich "der lethargische Handel fortsetzen", schreiben Analysten der Dekabank./jkr/mis
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
