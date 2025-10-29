Deutsche Anleihen vor Fed-Beschlüssen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 129,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,62 Prozent.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend werden am Markt für Staatsanleihen keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Fed dürfte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 3,75 und 4,00 Prozent senken.