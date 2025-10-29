Durabook präsentiert mit dem R10 eines der ersten Rugged Tablets mit Intel Core Ultra Prozessor und Copilot+ PC-Funktionalität weltweit

Das neu eingeführte 10-Zoll große, KI-gestützte R10 wird von dem neuesten Intel Core Ultra 200V Prozessor angetrieben und zählt damit zu den ersten Copilot+ PC Rugged Tablets auf dem Markt.

TAIPEI, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, stellt das 10-Zoll-Tablet R10 vor. Mit dem neuestem Intel Core Ultra 200V Prozessor und Copilot+ vereint das vielseitige Tablet hohe Rechenleistung, integrierte KI-Funktionen und Energieeffizienz in einem äußerst robusten Gehäuse. Das R10 ist ideal für Fachkräfte in Branchen wie Versorgung, Außendienst, Automobilindustrie, Logistik und Fertigung, die leistungsstarke und sichere mobile Lösungen für den Feldeinsatz benötigen. Dank der abnehmbaren, beleuchteten Tastatur lässt sich das Tablet flexibel als 2-in-1-Rugged-Laptop nutzen. Das Design verbindet Leistungsfähigkeit, zertifizierte Robustheit nach Militärstandard sowie Mobilität und bietet Anwendern eine vielseitige Lösung für widrige Einsatzbedingungen.