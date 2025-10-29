Durabook präsentiert mit dem R10 eines der ersten Rugged Tablets mit Intel Core Ultra Prozessor und Copilot+ PC-Funktionalität weltweit
Das neu eingeführte 10-Zoll große, KI-gestützte R10 wird von dem neuesten Intel Core Ultra 200V Prozessor angetrieben und zählt damit zu den ersten Copilot+ PC Rugged Tablets auf dem Markt.
TAIPEI, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, weltweit renommierte Marke für widerstandfähige Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, stellt das 10-Zoll-Tablet R10 vor. Mit dem neuestem Intel Core Ultra 200V Prozessor und Copilot+ vereint das vielseitige Tablet hohe Rechenleistung, integrierte KI-Funktionen und Energieeffizienz in einem äußerst robusten Gehäuse. Das R10 ist ideal für Fachkräfte in Branchen wie Versorgung, Außendienst, Automobilindustrie, Logistik und Fertigung, die leistungsstarke und sichere mobile Lösungen für den Feldeinsatz benötigen. Dank der abnehmbaren, beleuchteten Tastatur lässt sich das Tablet flexibel als 2-in-1-Rugged-Laptop nutzen. Das Design verbindet Leistungsfähigkeit, zertifizierte Robustheit nach Militärstandard sowie Mobilität und bietet Anwendern eine vielseitige Lösung für widrige Einsatzbedingungen.
Erstklassige Leistung für kritische Einsatzbereiche
Das Durabook R10 ist mit dem Intel Core Ultra 200V Prozessor ausgestattet, der einen LPDDR5x-On-Package-Speicher mit niedriger Latenz und Taktraten von bis zu 5,0 GHz bietet. Die CPU liefert rund 50 % höhere Performance als die 12. Generation von Intel-Prozessoren. Durch die Kombination von CPU, GPU und NPU erreicht das Tablet einen Durchsatz von bis zu 120 TOPS (Tera Operations Per Second), sodass große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet und KI-gestützte Analysen sowie Entscheidungen in heiklen Einsatzszenarien unterstützt werden können. Damit stellt das R10 die erforderliche Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen bereit.
Für KI-gestützte Funktionen optimiert: Copilot+ PC
Als einer der ersten robusten Copilot+ PCs im Tablet-Format nutzt das R10 die Vorteile der On-Device-KI-Beschleunigung, um Microsoft Copilot+ Funktionen direkt im Feldeinsatz auszuführen. Intelligente Suchfunktionen und eine adaptive Aufgabenverwaltung unterstützen Anwender dabei, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. Copilot+ fasst die wichtigsten Informationen zusammen, priorisiert die nächsten Schritte und liefert relevante Kontextinformationen – ohne, dass sensible Daten in die Cloud hochgeladen werden müssen.