    BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien zwar durch die Bank schwächer als im Vorjahr, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Operatives Ergebnis und Barmittelzufluss hätten aber die Markterwartungen übertroffen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:56 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,49 % und einem Kurs von 57,88EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.




