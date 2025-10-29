JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 184,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
