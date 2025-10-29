JPMORGAN stuft DWS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 57,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari attestierte der Fondsgesellschaft am Mittwoch solide Quartalszahlen. Der Gewinnkonsens dürfte etwas steigen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 54,80EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
