Gold- und Silberexplorer profitieren von Neu- und Unterbewertung

Die Märkte preisen dauerhaft hohe Edelmetallpreise ein, was sich auf die Kapitalflüsse in den Sektor auswirkt: Gold- und Silberaktien legen zu, Explorer erhalten leichter Mittel für ihre Projekte.

Das Explorationsunternehmen Questcorp Mining (ISIN: CA7479762071, WKN: A40DY5) bearbeitet das Gold-Silberprojekt La Union im Sonora-Goldgürtel Nordmexikos. Die Arbeiten schreiten voran: Bereits Mitte Oktober war ein laufendes Bohrprogramm zu zwei Dritteln abgeschlossen.

Explorer wie Questcorp benötigen für größere Fortschritte neue Finanzmittel, da operative Cashflows in diesem Geschäft der Natur der Sache nach erst in der Zukunft starten. Auch Questcorp startete im September eine Privatplatzierung im Umfang von 3,5 Mio. CAD. Bereits am 27. Oktober konnte die erste Tranche über 2,1 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen werden.

In den vergangenen Jahren waren Finanzierungen von Explorern stets ein Nadelöhr: Investoren zeigten sich aufgrund hoher Zinsen zurückhaltend. Doch das Finanzierungsumfeld für Explorer, die typischerweise an der Börse noch recht niedrig bewertet sind, hat sich aufgehellt. Dies liegt weniger an den Zinssenkungen durch die Notenbanken. Ursächlich ist die Preisrallye an den Edelmetallmärkten.

Edelmetallexplorer melden erfolgreiche Finanzierungen

In den vergangenen Wochen meldeten zahlreiche Explorationsunternehmen mit Edelmetallprojekten erfolgreiche Finanzierungsrunden. Orosur Mining etwa meldete am 02. Oktober den Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung im Umfang von 20 Mio. CAD. Die Mittel fließen in die Weiterentwicklung des Explorationsprojekts Anzá in Kolumbien.

Einen Tag später schloss Outcrop Silver & Gold eine 23 Mio. CAD schwere Finanzierungsrunde ab, die zur weiteren Exploration des Silberprojekts Santa Ana (ebenfalls in Kolumbien) dient.

Silver Tiger Metals beschaffte sich Anfang Oktober über eine 28,7 Mio. CAD schwere Bought-Deal-Finanzierung notwendiges Kapital zur weiteren Exploration des El-Tigre-Projektes in Mexiko.

Skeena Resources (schloss am 08. Oktober eine 143,8 Mio. CAD umfassende Finanzierung zur Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek in British Columbia ab.

Jaguar Mining (meldete am 15. Oktober die erfolgreiche Anwerbung von 28 Mio. CAD, die in die Wiederinbetriebnahme der Mine Turmalina im MTL-Komplex des Unternehmens (110 km westlich von Belo Horizonte in Brasilien) und in Explorationsaktivitäten investiert werden.