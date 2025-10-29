JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Stuttgarter hätten die Erwartungen komfortabel übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Dabei hob er den Barmittelzufluss heraus./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,73 % und einem Kurs von 58,01EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

