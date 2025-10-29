GOLDMAN SACHS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 375EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sam Burgess
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 370
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
