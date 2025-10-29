    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 375EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Sam Burgess
    Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 370
    Kursziel alt: 350
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 370,00, was einem Rückgang von -1,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. …