Fünf Tipps, wie Kleinunternehmen und Selbstständige schneller zur passenden Finanzierung kommen - ohne Papierkram und ohne Vermittlungsgebühren

Berlin (ots) - Für viele Selbstständige und kleine Unternehmen ist die Aufnahme

eines Kredits mit Hürden verbunden. Der klassische Weg über die Hausbank ist oft

zeitaufwendig und nicht auf die Realität kleiner Unternehmen zugeschnitten.

Dabei geht es häufig nicht um große Summen, sondern um überschaubare Beträge,

etwa um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, ein Projekt vorzufinanzieren oder in

das weitere Wachstum zu investieren.



Laut KfW-ifo-Kredithürde bezeichneten im zweiten Quartal 2025 mehr als ein

Drittel der mittelständischen Unternehmen (35 Prozent) den Kreditzugang als

schwierig - zum dritten Mal in Folge ein Rekordwert. Eine repräsentative Umfrage

der Business Management-Plattform Tide und von Civey bestätigt dies: 36 Prozent

der Gründer:innen sehen den Zugang zu Kapital als größte Herausforderung beim

Start in die Selbstständigkeit.





Mit der Tide Kreditplattform

(https://www.tide.co/de-DE/business-loans/business-loan-calculator/) gibt es nun

eine digitale Lösung, die schnell, unkompliziert und ohne Vermittlungsgebühren

funktioniert. Seit dem Start nutzen bereits rund 3.000 Unternehmer:innen

monatlich die Plattform für ihr Finanzierungsanliegen. Gemeinsam mit seinen

Partnern konnte Tide damit bereits Kredite in Millionenhöhe bereitstellen: vom

klassischen Blankokredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen

und Asset-backed Lending.



Fünf Tipps, wie Selbstständige mit digitalen Tools schneller zur passenden

Finanzierung gelangen:



1. Finanzierung realistisch planen : Der tatsächliche Finanzierungsbedarf sollte

vor Antragstellung klar sein. Der kostenlose Kreditrechner in der Tide App

hilft, den Bedarf zu ermitteln - unverbindlich und ohne Verpflichtungen.

2. Gesamtkonditionen prüfen : Zinsen, Laufzeiten und Rückzahlungsmodalitäten

unterscheiden sich deutlich. Entscheidend ist, dass die Finanzierung zur

Unternehmenssituation passt. Bei Tide beginnen Angebote ab einem Zinssatz von

8,1% pro Jahr.

3. Papierlos beantragen : Über die Tide Kreditplattform können Finanzierungen

bis zu 1 Million Euro digital angefragt werden - vom klassischen

Unternehmenskredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen.

Die Anfrage wirkt sich nicht negativ auf die Bonität (Schufa-Score) aus.

4. Auf erfahrene Partner setzen : Tide arbeitet mit einem wachsenden Netzwerk

etablierter Finanzierungspartner in Deutschland, darunter YouLend, iwoca und

Banxware.

5. Digitale Plattformen nutzen : Statt selbst Angebote zu recherchieren,

erhalten Unternehmer:innen über die Tide Kreditplattform individuelle

Finanzierungsvorschläge - schnell, transparent und übersichtlich.



"Unser Ziel ist es, kleinen Unternehmen den Zugang zu Finanzierung so einfach

wie möglich zu machen. Mit der Tide Kreditplattform erhalten Selbstständige

passende Angebote direkt in unserer App - digital, transparent und ohne

Vermittlungsgebühren", sagt Anna Fromme-Schoen , Geschäftsführerin Deutschland

bei Tide.



Fazit: Nicht jede Finanzierung passt zu jedem Geschäftsmodell. Entscheidend ist,

dass Selbstständige eine Lösung finden, die zu ihrer aktuellen Situation passt.

Digitale Plattformen wie Tide bieten dafür die passende Infrastruktur.



