    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kredite für Selbstständige

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fünf Tipps, wie Kleinunternehmen und Selbstständige schneller zur passenden Finanzierung kommen - ohne Papierkram und ohne Vermittlungsgebühren

    Berlin (ots) - Für viele Selbstständige und kleine Unternehmen ist die Aufnahme
    eines Kredits mit Hürden verbunden. Der klassische Weg über die Hausbank ist oft
    zeitaufwendig und nicht auf die Realität kleiner Unternehmen zugeschnitten.
    Dabei geht es häufig nicht um große Summen, sondern um überschaubare Beträge,
    etwa um Liquiditätsengpässe zu überbrücken, ein Projekt vorzufinanzieren oder in
    das weitere Wachstum zu investieren.

    Laut KfW-ifo-Kredithürde bezeichneten im zweiten Quartal 2025 mehr als ein
    Drittel der mittelständischen Unternehmen (35 Prozent) den Kreditzugang als
    schwierig - zum dritten Mal in Folge ein Rekordwert. Eine repräsentative Umfrage
    der Business Management-Plattform Tide und von Civey bestätigt dies: 36 Prozent
    der Gründer:innen sehen den Zugang zu Kapital als größte Herausforderung beim
    Start in die Selbstständigkeit.

    Mit der Tide Kreditplattform
    (https://www.tide.co/de-DE/business-loans/business-loan-calculator/) gibt es nun
    eine digitale Lösung, die schnell, unkompliziert und ohne Vermittlungsgebühren
    funktioniert. Seit dem Start nutzen bereits rund 3.000 Unternehmer:innen
    monatlich die Plattform für ihr Finanzierungsanliegen. Gemeinsam mit seinen
    Partnern konnte Tide damit bereits Kredite in Millionenhöhe bereitstellen: vom
    klassischen Blankokredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen
    und Asset-backed Lending.

    Fünf Tipps, wie Selbstständige mit digitalen Tools schneller zur passenden
    Finanzierung gelangen:

    1. Finanzierung realistisch planen : Der tatsächliche Finanzierungsbedarf sollte
    vor Antragstellung klar sein. Der kostenlose Kreditrechner in der Tide App
    hilft, den Bedarf zu ermitteln - unverbindlich und ohne Verpflichtungen.
    2. Gesamtkonditionen prüfen : Zinsen, Laufzeiten und Rückzahlungsmodalitäten
    unterscheiden sich deutlich. Entscheidend ist, dass die Finanzierung zur
    Unternehmenssituation passt. Bei Tide beginnen Angebote ab einem Zinssatz von
    8,1% pro Jahr.
    3. Papierlos beantragen : Über die Tide Kreditplattform können Finanzierungen
    bis zu 1 Million Euro digital angefragt werden - vom klassischen
    Unternehmenskredit über Leasing bis hin zu umsatzbasierten Finanzierungen.
    Die Anfrage wirkt sich nicht negativ auf die Bonität (Schufa-Score) aus.
    4. Auf erfahrene Partner setzen : Tide arbeitet mit einem wachsenden Netzwerk
    etablierter Finanzierungspartner in Deutschland, darunter YouLend, iwoca und
    Banxware.
    5. Digitale Plattformen nutzen : Statt selbst Angebote zu recherchieren,
    erhalten Unternehmer:innen über die Tide Kreditplattform individuelle
    Finanzierungsvorschläge - schnell, transparent und übersichtlich.

    "Unser Ziel ist es, kleinen Unternehmen den Zugang zu Finanzierung so einfach
    wie möglich zu machen. Mit der Tide Kreditplattform erhalten Selbstständige
    passende Angebote direkt in unserer App - digital, transparent und ohne
    Vermittlungsgebühren", sagt Anna Fromme-Schoen , Geschäftsführerin Deutschland
    bei Tide.

    Fazit: Nicht jede Finanzierung passt zu jedem Geschäftsmodell. Entscheidend ist,
    dass Selbstständige eine Lösung finden, die zu ihrer aktuellen Situation passt.
    Digitale Plattformen wie Tide bieten dafür die passende Infrastruktur.

    Pressekontakt:

    ASSET - Agentur für Finanzkommunikation
    Miriam Breh
    mailto:breh@asset-communication.de
    +49 176 66 88 5074

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174817/6147103
    OTS: Tide




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kredite für Selbstständige Fünf Tipps, wie Kleinunternehmen und Selbstständige schneller zur passenden Finanzierung kommen - ohne Papierkram und ohne Vermittlungsgebühren Für viele Selbstständige und kleine Unternehmen ist die Aufnahme eines Kredits mit Hürden verbunden. Der klassische Weg über die Hausbank ist oft zeitaufwendig und nicht auf die Realität kleiner Unternehmen zugeschnitten. Dabei geht es häufig nicht …