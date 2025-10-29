JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen. Die Qualität dahinter werfe allerdings einige Fragen auf. Der Aktienrückkauf der Ludwigshafener falle derweil üppiger aus als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 44,32EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
