    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax hängt fest - Musik spielt andernorts

    Für Sie zusammengefasst
    • Indizes in Deutschland stagnieren vor Fed-Zinsentscheidung.
    • US-Technologiesektor erwartet wichtige Quartalszahlen.
    • Dax und MDax zeigen kaum Bewegung im frühen Handel.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax hängt fest - Musik spielt andernorts
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Tag der Fed-Zinsentscheidung und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor bewegen sich die Indizes am deutschen Aktienmarkt im frühen Handel nur wenig von der Stelle. Sie knüpfen damit an ihren zähen Wochenauftakt an. Die Musik spielt zurzeit in New York, wo das KI-Fieber für immer neue Kursrekorde sorgt, auch wenn den US-Börsen am Vortag zum Handelsende hin die Luft etwas ausgegangen war.

    Wenige Minuten nach der Eröffnung am Mittwoch pendelte der Dax mit 24.282 Punkten um seinen Vortagesschluss. Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte kaum verändert bei 30.230 Punkten und auch im Leitindex der Euroregion, dem EuroStoxx 50 , tat sich noch nicht viel./ajx/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
