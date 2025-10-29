    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Spaniens Wirtschaft verliert wie erwartet etwas an Fahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Spaniens Wirtschaft wächst im Q3 um 0,6 Prozent.
    • Jahresvergleich zeigt 2,8 Prozent Wachstum.
    • Starker Konsum, aber Exporte belasten Entwicklung.

    MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat im Sommer wie erwartet etwas an Fahrt verloren. Im dritten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies für die Monate Juli bis September im Schnitt erwartet, nachdem die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im Frühjahr noch um 0,8 Prozent und zu Beginn des Jahres ebenfalls um 0,6 Prozent gewachsen war.

    Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt für das dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum um 2,8 Prozent. In dieser Betrachtung wurden die Erwartungen von Analysten leicht verfehlt. Hier war ein Zuwachs um 2,9 Prozent erwartet worden.

    In den Sommermonaten habe der private Konsum überdurchschnittlich stark zugelegt und zum Wachstum beigetragen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Belastet wurde die konjunkturelle Entwicklung hingegen durch einen Dämpfer bei den Exporten./jkr/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    RSS-Feed abonnieren
