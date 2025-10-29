JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1835 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe starkes Wachstum erzielt, das sich auf alle wichtigen Regionen erstrecke, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch in seiner Reaktion. Den Ausblick auf 2025 hätten die Niederländer bestätigt, und die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen. Leitner rechnet mit einer positiven Kursreaktion, da das gute dritte Quartal die Risiken für das Schlussquartal verringere./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 1.566EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1835

Kursziel alt: 1835

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

