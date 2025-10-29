Fabian Preißler: „Nicht jede Immobilie ist eine gute Idee“

Der Immobilienmarkt ist lauter geworden – Versprechen, Renditen, Reizworte überall. Fabian Preißler hört lieber hin, bevor er redet. „Ein Geschäft muss seriös, fair und transparent sein – nur dann entsteht eine Partnerschaft, die trägt“, sagt der Gründer von WGKONZEPTE.DE. Sein Unternehmen denkt Immobilieninvestments neu: Bestandswohnungen werden auf Neubauniveau saniert, steuerlich klug strukturiert und zimmerweise vermietet – ein System, das Rendite mit Verantwortung verbindet. Im Gespräch zeigt Preißler, warum Vertrauen kein Marketingbegriff ist, sondern die härteste Währung seiner Branche.

Sie gelten als jemand, der lieber absagt, als ein schlechtes Geschäft zu machen. Ist das Idealismus?

Nein, das hat nichts mit Idealismus zu tun, sondern mit Weitblick. Ich denke in langfristigen Beziehungen, nicht in schnellen Abschlüssen. Ein Geschäft muss seriös, fair und transparent sein. Nur dann entsteht eine Partnerschaft, die trägt. Genau das ist mein Anspruch. Ein schneller Abschluss mag kurzfristig Gewinn bringen, aber langfristig kostet er Glaubwürdigkeit. Und die ist in unserer Branche das höchste Gut.

Mit Ihrer Marke WGKONZEPTE.DE decken Sie heute fast die gesamte Wertschöpfung rund um Immobilien ab. Was war der Gedanke hinter diesem System?

Am Anfang stand das klare Ziel, ein Investmentprodukt zu schaffen, das wirklich Sinn ergibt. Eines, mit dem gut verdienende Anleger, insbesondere mit einem Bruttojahreseinkommen über 90.000 Euro, ihre Steuerlast senken und zugleich eine stabile Rendite erzielen können. Gleichzeitig erhalten sie eine vollständig sanierte Wohnung auf nahezu Neubauniveau, ein Angebot, das der Immobilienmarkt kaum bietet.

Daraus ist im Laufe der Jahre ein ganzheitliches Konzept entstanden. Wir kaufen Bestandswohnungen, sanieren sie vollständig auf Neubauniveau und vermieten sie zimmerweise weiter. So entsteht eine Verbindung aus steuerlicher Effizienz und attraktiver Rendite.

Dass WGKONZEPTE.DE heute die gesamte Wertschöpfungskette abbildet, ist das Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung. Unser Anspruch lautet, dass sich Kunden um nichts kümmern müssen und dennoch volle Transparenz behalten. Hinzu kommt, dass dieser integrierte Ansatz zugleich bezahlbaren Wohnraum in Ballungszentren schafft, insbesondere dort, wo die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt.

Was bedeutet „Immobilienberatung neu zu denken“ konkret – und wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von klassischen Vermittlern?

Immobilienberatung neu zu denken heißt, ein integriertes, digital gesteuertes System aufzubauen, das Ergebnisse liefert und Sicherheit gibt. Der Einstieg erfolgt online mit einer klar strukturierten Beratung, die Objektauswahl ist kuratiert und off market. Kunden sehen ausschließlich Projekte, die fachlich geprüft sind, wirtschaftlich tragen und zu ihren Zielen passen. Vor Ort sind am Ende nur noch die Besichtigung und der Notartermin erforderlich.

Im Unterschied zu klassischen Vermittlern setzen wir auf einen durchgängigen Ansatz. Wir begleiten den gesamten Prozess von der Objektauswahl über den Notartermin bis zur fertig sanierten Einheit und koordinieren Vermietung sowie laufende Verwaltung mit einer externen Hausverwaltung. Aus Bestandswohnungen entstehen sanierte Einheiten auf Neubauniveau mit optimierten Grundrissen und zimmerweiser Vermietung, was stabilere Mieteinnahmen und planbarere Renditen ermöglicht. Die Risiken steuern wir über eine Erstvermietungsgarantie, Zahlungen werden erst fällig, wenn die Wohnung fertiggestellt und vermietet ist. Für volle Transparenz läuft der gesamte Ablauf digital, mit klaren Schritten, Meilensteinen und jederzeit einsehbarem Projektstatus.

Gemeinschaftliches Wohnen gilt vielen als Zukunftsmodell – Sie machen daraus ein Investmentprodukt. Sehen Sie darin den Anfang eines neuen Wohnsegments?

Ich sehe darin weniger ein neues Segment als vielmehr eine zeitgemäße Weiterentwicklung. Der Markt ist dafür noch zu klein, aber das Modell selbst funktioniert hervorragend.

Für die Bewohner entsteht moderner und bezahlbarer Wohnraum in hochwertiger Ausstattung. Für Investoren wiederum bietet es ein renditestarkes Investment mit steuerlichem Vorteil und langfristiger Sicherheit. Damit verbinden wir wirtschaftlichen Nutzen mit gesellschaftlichem Mehrwert.

„Fünf Prozent Rendite“ und „30.000 Euro Steuerersparnis“ klingen gut – aber was steckt wirklich dahinter?

Diese Werte sind kein Versprechen, sondern das Ergebnis eines klaren Modells. Eine typische Drei-Zimmer-Wohnung kostet rund 350.000 Euro, davon etwa 35.000 Euro reine Sanierungskosten. Diese Ausgaben lassen sich vollständig steuerlich geltend machen. Zudem vermieten wir die Wohnungen zimmerweise, was die Erträge deutlich erhöht. Je nach Standort erzielen wir so zwischen 5 und 5,4 Prozent Rendite. Dadurch entsteht ein Investment, das wirtschaftlich, steuerlich und qualitativ überzeugt.

Früher herrschte Kaufrausch, heute spürt man Zurückhaltung. Wie verändert diese neue Nüchternheit der Anleger die Gespräche?

Die Veränderung ist deutlich spürbar. Anleger vergleichen intensiver, prüfen genauer und entscheiden auf Basis von Fakten. Der Markt ist ruhiger geworden, doch wer ein solides Produkt mit Substanz anbietet, hat weiterhin Nachfrage. Entscheidend ist Vertrauen in Marke, Berater und Produkt. Wir setzen auf Transparenz und klare Kommunikation. Vertrauen entsteht durch nachvollziehbare Prozesse, nicht durch Versprechungen. Diese Haltung prägt heute jedes Gespräch.

Was möchten Sie einem Anleger mitgeben, der gerade zum ersten Mal über eine Immobilie nachdenkt – und vielleicht mehr Zweifel als Mut hat?

Der wichtigste Schritt ist der erste. Perfekte Immobilien und perfekte Zeitpunkte gibt es nicht. Entscheidend ist, ins Handeln zu kommen. Wer endlos abwägt, verpasst Gelegenheiten.

Die erste Immobilie ist die prägendste, weil sie Erfahrung schafft und den Einstieg erleichtert. Deshalb sollte man den Mut aufbringen und beginnen. Wer einmal gestartet ist, versteht schnell, warum Immobilieninvestments langfristig eine der besten Entscheidungen sind.