Am heutigen Handelstag konnte die Adyen Parts Sociales Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,85 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Obwohl sich die Adyen Parts Sociales Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -1,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,08 %. Im Jahr 2025 gab es für Adyen Parts Sociales bisher ein Plus von +1,77 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,95 % 1 Monat +7,08 % 3 Monate -8,25 % 1 Jahr -0,10 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,55 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1835 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe starkes Wachstum erzielt, das sich auf alle wichtigen Regionen erstrecke, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch …

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat im dritten Quartal etwas mehr als von Experten erwartet erlöst. Der Umsatz sei bereinigt um Währungseffekte um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 598 Millionen Euro gestiegen, teilte das im …

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.