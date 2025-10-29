    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    JEFFERIES stuft BASF SE auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan sieht den Quartalsbericht vom Mittwochmorgen mitsamt den Aktienrückkäufen als Kursstütze./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 44,21EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


