5-Billionen-Rallye: Nvidia schreibt Geschichte – und Quanten-Aktien kollabieren

Die Euphorie um Quanten-Computing-Aktien ist nach einem kurzen Höhenflug abrupt verpufft. Papiere von Rigetti Computing, IonQ, D-Wave Quantum und Quantum Computing gerieten am Dienstag deutlich unter Druck – mit Verlusten zwischen fünf und neun Prozent. Auslöser war die Präsentation von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der GTC in Washington. Zunächst sorgte seine Ankündigung einer neuen Systemarchitektur namens NVQLink, die Quantenprozessoren (QPUs) und GPUs künftig enger verknüpfen soll, für Begeisterung. Huang erklärte: "Die Zusammenarbeit, die richtigen Algorithmen, die auf den GPUs laufen, die richtigen Algorithmen, die auf den QPUs laufen, und die beiden Computer, die Seite an Seite arbeiten – das ist die Zukunft des Quantencomputings."

In einer begleitenden Mitteilung nannte Nvidia die Quantenpioniere Rigetti und IonQ als Partner, die an dieser Technologie mitarbeiten sollen. Doch kurz darauf kippte die Stimmung, als Huang im selben Atemzug eine weitere Großoffensive ankündigte: Das US-Energieministerium (DOE) arbeitet mit Nvidia am Bau von sieben neuen KI-Supercomputern, die die Forschung beschleunigen sollen. Offenbar interpretierten Anleger diese Nachricht fälschlicherweise als Abkehr vom Quantenfokus. Analyst David Williams von Benchmark Co. kritisierte die Reaktion: „Die Fähigkeit von QPUs und GPUs, zusammenzuarbeiten, sollte positiv gesehen werden.“ Statt Konkurrenz, so Williams, gehe es um Komplementarität – Quanten- und KI-Systeme sollen langfristig Hand in Hand arbeiten.