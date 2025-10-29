    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Killt KI den Quantum-Hype?

    5-Billionen-Rallye: Nvidia schreibt Geschichte – und Quanten-Aktien kollabieren

    Nvidia-Boss Jensen Huang zündet den nächsten KI-Turbo – und hat mit einem Satz den gesamten Quantenmarkt ins Wanken gebracht. Anleger feiern und fluchen zugleich.

    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Euphorie um Quanten-Computing-Aktien ist nach einem kurzen Höhenflug abrupt verpufft. Papiere von Rigetti Computing, IonQ, D-Wave Quantum und Quantum Computing gerieten am Dienstag deutlich unter Druck – mit Verlusten zwischen fünf und neun Prozent. Auslöser war die Präsentation von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der GTC in Washington. Zunächst sorgte seine Ankündigung einer neuen Systemarchitektur namens NVQLink, die Quantenprozessoren (QPUs) und GPUs künftig enger verknüpfen soll, für Begeisterung. Huang erklärte: "Die Zusammenarbeit, die richtigen Algorithmen, die auf den GPUs laufen, die richtigen Algorithmen, die auf den QPUs laufen, und die beiden Computer, die Seite an Seite arbeiten – das ist die Zukunft des Quantencomputings."

    In einer begleitenden Mitteilung nannte Nvidia die Quantenpioniere Rigetti und IonQ als Partner, die an dieser Technologie mitarbeiten sollen. Doch kurz darauf kippte die Stimmung, als Huang im selben Atemzug eine weitere Großoffensive ankündigte: Das US-Energieministerium (DOE) arbeitet mit Nvidia am Bau von sieben neuen KI-Supercomputern, die die Forschung beschleunigen sollen. Offenbar interpretierten Anleger diese Nachricht fälschlicherweise als Abkehr vom Quantenfokus. Analyst David Williams von Benchmark Co. kritisierte die Reaktion: „Die Fähigkeit von QPUs und GPUs, zusammenzuarbeiten, sollte positiv gesehen werden.“ Statt Konkurrenz, so Williams, gehe es um Komplementarität – Quanten- und KI-Systeme sollen langfristig Hand in Hand arbeiten.

    Die Kursverluste zeigen jedoch, wie fragil die Stimmung im Quantum-Sektor aktuell ist. Viele der Aktien hatten in den vergangenen Monaten ohne konkrete Nachrichten stark zugelegt. Nun suchen Trader offenbar nach Verkaufsgründen. Bereits Anfang des Jahres hatten Aussagen Huangs über die lange Entwicklungszeit marktreifer Quantencomputer zu einem Ausverkauf geführt, bevor sich die Kurse wieder erholten.

    Am Mittwoch setzen die Quanten-Titel zur Erholung an, während Nvidia seine eigene Rekordrallye fortsetzt. Die Aktie stieg am Dienstag um rund fünf Prozent auf ein neues Allzeithoch und erreichte mit 4,89 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung fast die Fünf-Billionen-Grenze. Am Mittwoch könnte diese historische Marke fallen.

    Das Unternehmen kündigte Kooperationen mit Uber, Eli Lilly, Nokia, Oracle, Palantir, Cisco und T-Mobile an. Huang sprach von einer "neuen industriellen Revolution", getrieben durch den globalen Ausbau von KI-Infrastrukturen. Nvidia erwartet bis Ende 2026 einen Jahresumsatz von 500 Milliarden US-Dollar – ein Sprung, der selbst in der dynamischen KI-Branche Maßstäbe setzt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

