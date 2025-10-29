Schnieder erwartet mehr Kunden trotz höherem Preis

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ist überzeugt, dass künftig deutlich mehr Menschen das Deutschlandticket nutzen werden - obwohl der Preis auf 63 Euro steigen soll. "Dadurch, dass wir Stabilität haben, dass wir wissen, das Deutschlandticket wird bis 2030 auf jeden Fall gesichert sein, werden wir in anderen Bereichen Effekte haben, die zu deutlich stärkeren Nutzerzahlen führen werden", sagte der CDU-Politiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart".

Als Beispiel nennt er Jobtickets - also vergünstigte Fahrkarten für die Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss gibt. "Das haben Arbeitgeber bisher teilweise gemieden, weil sie nicht wussten: Stimmen die Voraussetzungen nächstes Jahr noch?", erklärte Schnieder. Die bei der letzten Verkehrsministerkonferenz Mitte September vereinbarte "Berechenbarkeit", habe das geändert. Es gebe zum Beispiel einen ersten Tarifvertrag in Nordrhein-Westfalen, nach dem Auszubildende das Deutschlandticket als Gegenleistung bekommen. "Und da sehen Sie, es ist attraktiv und es wird stärkere Nutzungszahlen geben."