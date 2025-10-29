AKTIE IM FOKUS
UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI
- UBS-Aktie springt um 2,8% auf 31,78 Franken.
- Starke Zahlen übertreffen Analystenschätzungen deutlich.
- Integration der Credit Suisse wird positiv bewertet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein sehr starkes Zahlenwerk der UBS hat am Mittwoch die Aktie der Schweizer Bank beflügelt. Das Papier sprang kurz nach dem Börsenstart um 2,8 Prozent auf 31,78 Franken hoch und war damit einer der Favoriten im SMI . Die Großbank übertraf mit ihren Zahlen die Schätzungen der Analysten deutlich.
"Durch die Bank starke Zahlen", hieß es etwa von JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein, der zudem die Integration der Credit Suisse lobte. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, schrieb auch Analyst Joseph Dickerson von Jefferies und nannte die Geschäftsentwicklung "herausragend"./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 12.335 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,27 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 38,00CHF was eine Bandbreite von -15,13 %/+15,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
Chartier
Die Aktie könnte nun einen weiteren Anstieg starten.
Bild: 23460_20250302200943_111 UBS
Die Erstveröffentlichung dieser Vorstellung und weitere spannende Charts findest du hier:
Thread: Trader Stories by Chartier