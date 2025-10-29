UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 12.335 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,27 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 38,00CHF was eine Bandbreite von -15,13 %/+15,19 % bedeutet.