    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS-Aktie springt um 2,8% auf 31,78 Franken.
    • Starke Zahlen übertreffen Analystenschätzungen deutlich.
    • Integration der Credit Suisse wird positiv bewertet.
    AKTIE IM FOKUS - UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Ein sehr starkes Zahlenwerk der UBS hat am Mittwoch die Aktie der Schweizer Bank beflügelt. Das Papier sprang kurz nach dem Börsenstart um 2,8 Prozent auf 31,78 Franken hoch und war damit einer der Favoriten im SMI . Die Großbank übertraf mit ihren Zahlen die Schätzungen der Analysten deutlich.

    "Durch die Bank starke Zahlen", hieß es etwa von JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein, der zudem die Integration der Credit Suisse lobte. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, schrieb auch Analyst Joseph Dickerson von Jefferies und nannte die Geschäftsentwicklung "herausragend"./ck/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Long
    29,12€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,85€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    UBS Group

    -1,60 %
    +3,67 %
    -4,12 %
    +2,71 %
    +11,83 %
    +104,20 %
    +240,10 %
    +84,02 %
    +47,91 %
    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 12.335 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,27 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4623. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 38,00CHF was eine Bandbreite von -15,13 %/+15,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI Ein sehr starkes Zahlenwerk der UBS hat am Mittwoch die Aktie der Schweizer Bank beflügelt. Das Papier sprang kurz nach dem Börsenstart um 2,8 Prozent auf 31,78 Franken hoch und war damit einer der Favoriten im SMI . Die Großbank übertraf mit ihren …