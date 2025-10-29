    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    Pharmakonzern GSK hebt nach unerwartet starkem Quartal nochmals Jahresziele an

    Für Sie zusammengefasst
    • GSK übertrifft Erwartungen, Umsatz steigt um 7%.
    • Walmsley hebt Prognosen für 2025 deutlich an.
    • Aktienkurs steigt um 4% nach Quartalsbericht.
    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arzneimittelhersteller GSK hat ein weiteres Quartal unerwartet stark abgeschlossen. Konzernchefin Emma Walmsley hebt daher die Latte nochmals höher und rechnet sich für das Jahr 2025 mehr Umsatz und Gewinn aus als bisher. In einer Mitteilung vom Mittwoch sprach die Managerin von einem weiteren Jahresviertel mit "starker Leistung". Damit sei GSK auch für 2026 gut positioniert, um seine längerfristigen Wachstumsaussichten zu erreichen. Die Aktie legt kurz nach dem Handelsstart um knapp vier Prozent zu.
    Im dritten Quartal trugen alle Bereiche des Konzerns zum Wachstum bei, vor allem aber im Geschäft mit Spezialmedikamenten und noch recht neuen Impfungen lief es rund. Der Umsatz insgesamt kletterte um sieben Prozent auf knapp 8,6 Milliarden britische Pfund (ca. 9,8 Mrd Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei 8 Prozent. Analysten hatten weniger erwartet.

    Im Gesamtjahr will GSK nun den Umsatz währungsbereinigt um sechs bis sieben Prozent steigern. Zuletzt hatte Walmsley sich bereits im Juli zuversichtlicher gezeigt und seinerzeit das obere Ende der ursprünglichen Spanne von drei bis fünf Prozent Erlösplus avisiert.

    Für den bereinigten Betriebsgewinn 2025 nennt GSK nun eine neue Zielbandbreite von neun bis elf Prozent Zuwachs und für das bereinigte Ergebnis je Aktie zehn bis zwölf Prozent, zuvor hatte jeweils das obere Ende der Spanne von sechs bis acht Prozent im Plan gestanden. Sämtliche Prognosen seien währungsbereinigt und berücksichtigten den bisherigen Stand der US-Zölle, hieß es weiter.

    Im dritten Quartal zog der bereinigte Betriebsgewinn auf knapp drei Milliarden Pfund an, zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei elf Prozent. Auch hier übertraf der Konzern die Erwartungen am Markt. Dabei profitierte GSK eigenen Angaben zufolge auch von höheren Lizenzeinnahmen.

    Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut zwei Milliarden Pfund. Im Vorjahresquartal hatte GSK noch ein teurer Vergleich für das Magenmittel Zantac einen Verlust von 58 Millionen Pfund eingebrockt./tav/mis/stk

    ISIN:GB00BN7SWP63WKN:A3DMB5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 19,47 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 77,09 Mrd..

    GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,250GBP. Von den letzten 8 Analysten der GSK Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00GBP was eine Bandbreite von -27,12 %/+10.311,24 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
