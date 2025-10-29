    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Adyen nach Umsatzzahlen auf Erholungskurs

    • Besser als erwartete Umsatzzahlen von Adyen.
    • Aktie erholt sich um 7,6 Prozent auf 1.559 Euro.
    • Jahresplus von 8 Prozent bleibt hinter EuroStoxx zurück.
    AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Besser als erwartet ausgefallene Umsatzzahlen von Adyen im dritten Quartal haben der Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters am Mittwoch eine Erholung beschert. Nach Verlusten seit dem Wochenauftakt von etwas mehr als vier Prozent gewann das Papier kurz nach dem Handelsstart 7,6 Prozent auf 1.559,00 Euro und ist nun wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Ende Juli. Im bisherigen Jahresverlauf ist es damit dennoch nicht allzu sehr vom Fleck gekommen: Mit einem Plus von etwas mehr als 8 Prozent hinkt das Papier dem EuroStoxx 50 hinterher. Der legte im gleichen Zeitraum fast 17 Prozent zu.

    Jefferies-Analyst Hannes Leitner sprach mit Blick auf die Erlöskennziffern von Adyen von einem "starken Wachstum", das sich auf alle wichtigen Regionen erstreckt habe. Er verwies zudem auf den bestätigten Ausblick auf 2025 und die den Markterwartungen entsprechenden Zielen für 2026./ck/mis

    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4

     

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 5.715 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -1,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 49,52 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.041,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.835,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +17,78 %/+57,25 % bedeutet.




