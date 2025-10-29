HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft SAF-Holland auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 14,82EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
