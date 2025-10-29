Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 32 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 26,46 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +19,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,23 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -31,71 %/+21,40 % bedeutet.