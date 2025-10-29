    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 32 Euro - 'Buy'

    • Berenberg hebt Kursziel für Nordex auf 32 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund starker Leistung.
    • Prognosen für 2026 ebenfalls nach oben korrigiert.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 32 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Lauf habe höhere Margenziele ermöglicht, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Resume des Quartalsberichts. Er hob seine Prognosen auch für 2026 an./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Nordex

    -1,72 %
    +19,31 %
    +25,63 %
    +33,70 %
    +93,01 %
    +187,87 %
    +159,19 %
    +6,81 %
    +192,89 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 26,46 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +19,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,23 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -31,71 %/+21,40 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 32 Euro

    ANALYSE-FLASH Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 32 Euro - 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Lauf habe höhere Margenziele ermöglicht, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Resume des Quartalsberichts.