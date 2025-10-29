ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt MTU-Kursziel auf 370 Euro an.
- Einstufung bleibt auf "Neutral" trotz Kurszielanpassung.
- Analyst passt Schätzungen nach Quartalsbericht an.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 372,2 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,06 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 417,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -3,95 %/+33,40 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 370 Euro
