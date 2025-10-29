Wirtschaft
Dax startet leicht im Plus - Fed-Entscheid erwartet
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.295 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Mercedes-Benz, BASF und die Deutsche Bank, am Ende MTU, SAP und die Münchener Rück.
Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Anleger und Analysten erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Diese sei in den Kursen so eingepreist. "Entscheidend für die Börsen wird deshalb der zukünftige Zinspfad sein, den Fed-Präsident Jerome Powell heute skizziert." An den Börsen werde für den Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. "Sollte Powell diese Erwartung abschwächen, könnten die Börsen enttäuscht reagieren."
Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend. "Anleger und Analysten erwarten eine Senkung um 25 Basispunkte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Diese sei in den Kursen so eingepreist. "Entscheidend für die Börsen wird deshalb der zukünftige Zinspfad sein, den Fed-Präsident Jerome Powell heute skizziert." An den Börsen werde für den Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. "Sollte Powell diese Erwartung abschwächen, könnten die Börsen enttäuscht reagieren."
Anzeige
Präsentiert von
"Für die Fed ist die heutige Zinsentscheidung ein Stück weit ein Blindflug", fügte der Marktexperte hinzu. Es sei Entscheidungsfindung unter erhöhter Unsicherheit, denn durch den mittlerweile vier Wochen andauernden Shutdown wurden kaum Konjunkturdaten veröffentlicht. "So ist es für die Fed schwierig zu sehen, wie sich der Arbeitsmarkt zuletzt entwickelt hat."
Mit Microsoft und Alphabet lassen sich unterdessen heute Abend die ersten beiden Big Techs in ihre Bücher schauen. "Jetzt müssen die KI-Unternehmen zeigen, dass ihre Kurssprünge auch von einem hohen Gewinnwachstum untermauert sind", so Altmann.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1633 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8596 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,22 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Mit Microsoft und Alphabet lassen sich unterdessen heute Abend die ersten beiden Big Techs in ihre Bücher schauen. "Jetzt müssen die KI-Unternehmen zeigen, dass ihre Kurssprünge auch von einem hohen Gewinnwachstum untermauert sind", so Altmann.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1633 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8596 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,22 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
janus4665 schrieb 22.09.25, 14:26
denke nicht, dass die Dividende so bleibt, sollten mal den Personal-Abbau beschleunigen, sind zuviel studierte, teure an Bord.mitdiskutieren »
thg schrieb 17.09.25, 21:18
mitdiskutieren »
Irgendwie ist die Regierung ja dabei darüber nachzudenken wie der Autoabsatz
wieder gesteigert werden kann.Warscheinlich kommen die mit ein paar tausend Euro
Lockprämie an wenn man sich ein EAuto kauft.
Und die Grünen werden wahrscheinlich darauf bestehen das der alte Verbrenner abgewrackt wird.
GAP-Minder schrieb 10.05.25, 11:50
Leider bin ich beim Verbrenner gebranntes Kind. Auch da gab es Rückrufe und beim Dieselskandal wurde ich ebenfalls betrogen, wenn auch nicht von Mercedes. Audi hat mich mit einem Gutschein abgespeist (ich erspare hier die schäbigen Einzelheiten des Gerichtsverfahrens), der nur dann einen Wert hat, wenn ich wieder einen Audi kaufe…mitdiskutieren »
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte