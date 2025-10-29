DroneShield: Horror für Anleger – Aktie crasht!

Die Aktie ist jetzt nur noch 2,55 Euro Wert. Letzte Woche hat die Aktie einen Kursanstieg verzeichnet: Auslöser dafür waren die Quartalszahlen, die das Unternehmen letzte Woche vorgelegt hat. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 60 Millionen US-Dollar und verzeichnete damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 1000 Prozent.

Die Aktie vom Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield erlitt über Nacht starke Kursverluste. In Australien stürzte die Aktie um über 12 Prozent ab, in Deutschland um mehr als 10 Prozent. Im Verlaufe des Morgens hat sich die Aktie vom Absturz nun etwas erholt, die Aktie ist nunmehr knapp 6 Prozent (Stand: Mittwochmorgen) im Minus.

Für die ersten beiden Quartale meldete DroneShield einen Umsatzanstieg von 210 Prozent auf etwa 40,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.

Droneshield ist damit im Bereich Drohnenabwehr eines der fortschrittlichsten Unternehmen. Das Marktumfeld von DroneShield ist günstig, da Sicherheitsdienste in mehreren Regionen Europas und Asiens über neue Drohnenaktivitäten berichten.

Die Nachfrage nach Lösungen für Drohnenabwehr ist damit groß. Warum die Aktie derzeit fällt ist derzeit nicht offensichtlich. Es könnte sich vor den Gesprächen von Donald Trump und Xi Jinping um Angst vor Materialmangel handeln, oder eine reine Gewinnmitnahme sein.

Das Credo lautet jedenfalls weiterhin, dass die Anti-Drohnen-Politik in der EU zu einem Milliardenmarkt werden kann. Auch deshalb hat die Aktie in diesem Jahr schon über 455 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung und profitiert von geopolitischen Spannungen und der geplanten "Drone Wall" entlang der EU-Ostgrenzen. Analysten sehen allerdings innerhalb eines Jahres ein Kursziel um 2,27 Euro, deutlich unter dem aktuellen Kurs.

Die Aktie hat für Anleger damit vielversprechendes Potential, allerdings auch ein Risiko für nicht unerhebliche Kursverluste.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,83 % und einem Kurs von 2,525EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.

