    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Aktie vor Turnaround

    2001 Aufrufe 2001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas: Nordamerika-Umsatz sinkt, globale Erlöse erreichen Rekord

    Yeezy war für Adidas die Bremse. Ansonsten entwickelte sich das globale Geschäft des Unternehmens mit den drei Streifen prächtig.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzrückgang in Nordamerika durch Yeezy-Ende.
    • Weltweite Umsätze stiegen um 3 Prozent auf Rekord.
    • Adidas hebt Gewinnprognose dank Preisanpassungen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktie vor Turnaround - Adidas: Nordamerika-Umsatz sinkt, globale Erlöse erreichen Rekord
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnete zwar im dritten Quartal in Nordamerika einen Umsatzrückgang von 5 Prozent, belastet durch das Ende der populären Yeezy-Sneaker-Linie im vergangenen Jahr sowie durch ein volatiles globales Umfeld, das von US-Zöllen beeinflusst wurde.

    Aber Weltweit stiegen die Umsätze dagegen um 3 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro – ein neuer Rekord, wie CEO Björn Gulden erklärte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    172,58€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    196,78€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit dem Ende der äußerst profitablen Zusammenarbeit mit Yeezy-Designer Ye (früher bekannt als Kanye West) bemüht sich Adidas nach dessen antisemitischen Ausfällen, das Kapitel abzuschließen. Der Verlust dieser Produktlinie belastete die Erlöse erheblich und führte 2023 zu einem Jahresverlust. Die letzten Yeezy-Paare wurden Ende 2024 verkauft.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Verlangsamtes Wachstum in den USA – starker Euro drückt Umsätze

    Die Umsätze ohne Yeezy stiegen in Nordamerika im Quartal um 8 Prozent (währungsbereinigt) – ein schwächeres Wachstum als in Europa und Asien, was auf eine zurückhaltende US-Konsumnachfrage hinweist. Insgesamt legten die Verkäufe ohne Yeezy weltweit um 12 Prozent (währungsbereinigt) zu.

    Ein stärkerer Euro habe die Umsätze um mehr als 300 Millionen Euro gedrückt, so das Unternehmen, da Umsätze in US-Dollar in Euro umgerechnet weniger wert seien.

    Höhere Gewinnerwartung dank Preisanpassungen

    In der vergangenen Woche hob Adidas seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen konnte einen Teil der höheren Kosten durch die US-Zölle ausgleichen.

    Seine beliebten Samba-Sneaker, die zuvor ab 90 US-Dollar erhältlich waren, kosten nun ab 100 US-Dollar im US-Onlineshop.

    Unter CEO Björn Gulden wird die Erholung nach dem Ende von Yeezy vor allem durch bunte Terrace-Modelle wie Samba und Gazelle getragen. Da dieser Trend jedoch an Dynamik verliert, sucht die Marke nach neuen Wachstumstreibern.

    Das Laufschuhsegment, in das Adidas mit neuen Hightech-Modellen und Spitzensportlern investiert, wuchs im Quartal um 30 Prozent – nach 25 Prozent im zweiten Quartal.

    Sportartikelhersteller, die ihre Produkte überwiegend in Asien fertigen lassen, verlagern Produktionsstandorte und erhöhen Preise, um die Folgen der höheren US-Zölle abzufedern.

    Die Aktie von Adidas lief auf Jahressicht schlecht. Der Rekordgewinn könnte die Chance auf einen nachhaltigen Turnaround erhöhen. Die Aktien Adidas sollte man zumindest wieder auf die Watchlist nehmen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 182,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 187,16, was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie vor Turnaround Adidas: Nordamerika-Umsatz sinkt, globale Erlöse erreichen Rekord Yeezy war für Adidas die Bremse. Ansonsten entwickelte sich das globale Geschäft des Unternehmens mit den drei Streifen prächtig.