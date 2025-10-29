Aktie vor Turnaround
Adidas: Nordamerika-Umsatz sinkt, globale Erlöse erreichen Rekord
Yeezy war für Adidas die Bremse. Ansonsten entwickelte sich das globale Geschäft des Unternehmens mit den drei Streifen prächtig.
- Umsatzrückgang in Nordamerika durch Yeezy-Ende.
- Weltweite Umsätze stiegen um 3 Prozent auf Rekord.
- Adidas hebt Gewinnprognose dank Preisanpassungen.
Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnete zwar im dritten Quartal in Nordamerika einen Umsatzrückgang von 5 Prozent, belastet durch das Ende der populären Yeezy-Sneaker-Linie im vergangenen Jahr sowie durch ein volatiles globales Umfeld, das von US-Zöllen beeinflusst wurde.
Aber Weltweit stiegen die Umsätze dagegen um 3 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro – ein neuer Rekord, wie CEO Björn Gulden erklärte.
Seit dem Ende der äußerst profitablen Zusammenarbeit mit Yeezy-Designer Ye (früher bekannt als Kanye West) bemüht sich Adidas nach dessen antisemitischen Ausfällen, das Kapitel abzuschließen. Der Verlust dieser Produktlinie belastete die Erlöse erheblich und führte 2023 zu einem Jahresverlust. Die letzten Yeezy-Paare wurden Ende 2024 verkauft.
Verlangsamtes Wachstum in den USA – starker Euro drückt Umsätze
Die Umsätze ohne Yeezy stiegen in Nordamerika im Quartal um 8 Prozent (währungsbereinigt) – ein schwächeres Wachstum als in Europa und Asien, was auf eine zurückhaltende US-Konsumnachfrage hinweist. Insgesamt legten die Verkäufe ohne Yeezy weltweit um 12 Prozent (währungsbereinigt) zu.
Ein stärkerer Euro habe die Umsätze um mehr als 300 Millionen Euro gedrückt, so das Unternehmen, da Umsätze in US-Dollar in Euro umgerechnet weniger wert seien.
Höhere Gewinnerwartung dank Preisanpassungen
In der vergangenen Woche hob Adidas seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen konnte einen Teil der höheren Kosten durch die US-Zölle ausgleichen.
Seine beliebten Samba-Sneaker, die zuvor ab 90 US-Dollar erhältlich waren, kosten nun ab 100 US-Dollar im US-Onlineshop.
Unter CEO Björn Gulden wird die Erholung nach dem Ende von Yeezy vor allem durch bunte Terrace-Modelle wie Samba und Gazelle getragen. Da dieser Trend jedoch an Dynamik verliert, sucht die Marke nach neuen Wachstumstreibern.
Das Laufschuhsegment, in das Adidas mit neuen Hightech-Modellen und Spitzensportlern investiert, wuchs im Quartal um 30 Prozent – nach 25 Prozent im zweiten Quartal.
Sportartikelhersteller, die ihre Produkte überwiegend in Asien fertigen lassen, verlagern Produktionsstandorte und erhöhen Preise, um die Folgen der höheren US-Zölle abzufedern.
Die Aktie von Adidas lief auf Jahressicht schlecht. Der Rekordgewinn könnte die Chance auf einen nachhaltigen Turnaround erhöhen. Die Aktien Adidas sollte man zumindest wieder auf die Watchlist nehmen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 182,2EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.