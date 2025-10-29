Nordex-(Turbo)-Calls mit bullishem Renditepotenzial

Wegen des nach wie vor hohen Auftragsbestandes und der starken Bilanz hoben die Experten der Privatbank Berenberg das Kursziel von 25 auf 32 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Nordex-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in absehbarer Zeit ihren Höhenflug auf 28,50 Euro fortsetzen kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 27 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 27 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 1, ISIN: DE000PJ7LA85, wurde beim Aktienkurs von 26,80 Euro mit 1,65 – 1,67 Euro gehandelt.

Kann sich die schwankungsfreudige Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 28,50 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,11 Euro (+26 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,144 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,144 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC2F3T6, wurde beim Aktienkurs 26,80 Euro mit 0,15 – 0,18 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 28,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,33 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,134 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,134 Euro, BV 1, ISIN: DE000DU4UGW1, wurde beim Aktienkurs 26,80 Euro mit 2,68 – 2,72 Euro quotiert.

Legt die Nordex-Aktie auf 28,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,36 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.