Niederländische Großbank ING bekommt neue Finanzchefin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 20,86 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,37 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 63,18 Mrd..

ING Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -4,33 %/+19,59 % bedeutet.