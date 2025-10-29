Niederländische Großbank ING bekommt neue Finanzchefin
- ING ernennt Ida Lerner zur Finanzchefin ab 2026.
- Lerner folgt auf Tanate Phutrakul, der zurücktritt.
- Vorschlag zur Ernennung erfolgt auf Hauptversammlung 2026.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING bekommt mit Ida Lerner eine neue Finanzchefin. Lerner werde mit Wirkung zum 1. April 2026 Mitglied des Banking-Managements, teilte die Bank am Mittwoch in Amsterdam mit. Der Aufsichtsrat werde den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung im April 2026 dann vorschlagen, sie zum Mitglied des Vorstands und zur Finanzchefin der Bank zu ernennen.
Bis vor kurzem war Lerner bei der norwegischen Bank DNB als Finanzchefin tätig. Sie wird die Nachfolge von Tanate Phutrakul antreten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Dieser werde, wie bereits im Juli angekündigt, auf der Jahreshauptversammlung von ING im kommenden April von seinem Amt zurücktreten./err/jkr/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 20,86 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,37 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 63,18 Mrd..
ING Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -4,33 %/+19,59 % bedeutet.
