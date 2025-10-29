Evotec: Ergebnisse der ersten 9 Monate 2025 am 5. Nov enthüllt!
Seien Sie gespannt auf Evotecs spannende Fortschritte in der Wirkstoffforschung, die am 5. November 2025 enthüllt werden.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec SE wird am 05. November 2025 die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 veröffentlichen.
- Eine Telefonkonferenz in englischer Sprache wird die Ergebnisse und Schwerpunkte des Berichtszeitraums näher erläutern.
- Evotec SE ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat, mit einem Fokus auf KI-gestützte Innovationen und modernste Technologien.
- Das Unternehmen arbeitet mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs und akademischen Einrichtungen zusammen und bietet flexible Partnerschaftsmodelle an.
- Evotec SE hat ein starkes Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, die sich auf therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie konzentrieren.
- Ein globales Team von mehr als 4.800 Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1090EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,95 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.033,58PKT (+0,11 %).
+1,05 %
+3,61 %
+17,02 %
-5,88 %
-3,42 %
-63,47 %
-69,29 %
+76,05 %
-52,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte