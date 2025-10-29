Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 29.10. - FTSE Athex 20 stark +2,68 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 24.269,81 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +5,97 %, Commerzbank +2,03 %, BMW +1,87 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -1,71 %, adidas -1,17 %, Symrise -1,09 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:51) bei 30.180,40 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: TRATON +2,46 %, Aurubis +2,28 %, DWS Group +2,18 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,34 %, TAG Immobilien -1,72 %, Nordex -1,45 %
Der TecDAX steht bei 3.716,32 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,13 %, Infineon Technologies +1,70 %, SILTRONIC AG +1,63 %
Flop-Werte: 1&1 -1,57 %, Nordex -1,45 %, PNE -1,34 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.715,20 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +9,59 %, Mercedes-Benz Group +5,97 %, BMW +1,87 %
Flop-Werte: adidas -1,17 %, Wolters Kluwer -1,04 %, AXA -1,03 %
Der ATX bewegt sich bei 4.683,08 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Lenzing +1,09 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,05 %, Immofinanz +0,92 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,96 %, UNIQA Insurance Group -0,77 %, voestalpine -0,54 %
Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 12.320,74 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Amrize +4,37 %, Alcon +0,47 %, Holcim +0,37 %
Flop-Werte: Logitech International -2,27 %, Swiss Re -2,05 %, UBS Group -1,82 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.202,11 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Capgemini +2,00 %, Stellantis +1,85 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,27 %
Flop-Werte: Veolia Environnement -1,20 %, Thales -1,14 %, AXA -1,03 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.780,91 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,75 %, AstraZeneca +1,23 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,41 %
Flop-Werte: SKF (B) -4,87 %, SSAB Registered (A) -2,67 %, Telia Company -2,33 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.980,00 PKT und steigt um +2,68 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,44 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,17 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,73 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,16 %, Viohalco -0,97 %, Jumbo -0,78 %
