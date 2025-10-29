Zalando bekommt zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin
- Zalando hat ab 1. Januar 2026 neue Finanzchefin.
- Anna Dimitrova kommt von Deutsche Glasfaser zu Zalando.
- David Schröder kehrt zu Co-Konzernchef-Rolle zurück.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando bekommt mit Anna Dimitrova zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin. Dimitrova trete die Position am 1. Januar 2026 an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im Vorstand soll sie die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.
Derzeit ist Dimitrova laut Mitteilung als Finanzchefin für die Deutsche Glasfaser tätig. Zuvor habe sie eine Reihe von Führungspositionen bei Vodafone begleitet, darunter als Finanzchefin von Vodafone in Deutschland und der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller.
David Schröder, der seit März als Interims-Finanzchef tätig war, werde sich wieder auf seine Aufgaben als Co-Konzernchef konzentrieren, so Zalando./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,048 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 25,10 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0456. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+7.544,53 % bedeutet.
