Optimistischere Jahresziele katapultieren GSK nach oben

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 19,33 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 77,09 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,250GBP. Von den letzten 8 Analysten der GSK Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00GBP was eine Bandbreite von -27,12 %/+10.311,24 % bedeutet.