Optimistischere Jahresziele katapultieren GSK nach oben
- GSK-Aktien steigen um 3,7% auf 1.704 Pence.
- Jahresziele angehoben, Analysten loben Umsatzprognosen.
- Krebs-Portfolio wächst stark, Walmsley tritt zurück.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Anhebung der Jahresziele hat am Mittwoch die Aktien von GSK beflügelt. Ihr Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent auf 1.704 Pence hoch und sind damit zurück auf dem höchsten Stand fast eineinhalb Jahren. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.
Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown hob das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor, wobei "das aufstrebende Krebs-Portfolio mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet" habe. Er erinnerte in seinem Kommentar zudem daran, dass es der letzte Geschäftsbericht der Vorstandschefin Emma Walmsley sei, die nach acht Jahren an der Spitze das Zepter an Luke Miels übergeben wird./ck/mis
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 19,33 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 09:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 77,09 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,250GBP. Von den letzten 8 Analysten der GSK Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00GBP was eine Bandbreite von -27,12 %/+10.311,24 % bedeutet.
