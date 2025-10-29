72 000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz
- Weniger als 0,1 % der Gesamtbevölkerung im Jahr 2023 betroffen
- 11 % der Versicherten sind privat krankenversichert
Im Jahr 2023 waren in Deutschland rund 72 000 Menschen nicht krankenversichert
und hatten auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Grundlage eines alle vier Jahre
erhobenen Zusatzmoduls im Mikrozensus mitteilt, waren damit weniger als 0,1 %
der Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Betroffen waren überwiegend
Männer (61 % beziehungsweise 44 000). Drei Viertel (75 % oder 54 000) aller
Personen ohne einen entsprechenden Schutz waren Nichterwerbspersonen wie
Rentnerinnen und Rentner oder Studierende ab dem 26. Lebensjahr. In Deutschland
besteht eine Krankenversicherungspflicht für alle Personen mit Wohnsitz im
Inland.
Weitere 198 000 Menschen waren zwar nicht krankenversichert, hatten aber dennoch
einen Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu können beispielsweise Asylsuchende,
Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, sowie freiwillige
Wehrdienstleistende gehören.
Familienangehörige etwas häufiger privat mitversichert
Jede neunte Person (11 %) in Deutschland war im Jahr 2023 privat
krankenversichert. Das waren gut 9,0 Millionen Menschen, darunter knapp 2,4
Millionen Familienversicherte. Demgegenüber waren 89 % beziehungsweise 73,3
Millionen Menschen gesetzlich versichert, darunter 16,8 Millionen als
familienversicherte Angehörige. Familienangehörige werden im Vergleich zu
Versicherten insgesamt etwas häufiger privat mitversichert als gesetzlich: Bei
ihnen betrug der Anteil der privat Versicherten 12 %.
Knapp 5,1 Millionen Menschen waren freiwillig gesetzlich versichert - das
betrifft zum Beispiel Selbständige oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
einem Bruttoeinkommen über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie
machten 7 % der gesetzlich Versicherten aus.
Methodische Hinweise:
Es handelt sich um Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen
Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, bei der rund 1 % der Bevölkerung zu
seinen Lebensbedingungen befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften
der Befragten.
Die Erhebung erstreckt sich auf die gesamte Wohnbevölkerung in Deutschland. Dazu
gehören alle Personen in Privathaushalten und Gemeinschaftsunterkünften am
Haupt- und Nebenwohnsitz. Wohnungslose, Angehörige ausländischer Streitkräfte
sowie ausländischer diplomatischer Vertretungen mit ihren Familienangehörigen
werden nicht erfasst. Einen Anspruch auf Krankenversorgung haben beispielsweise
Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, Asylsuchende, Empfängerinnen und
Empfänger von Kriegsrente oder von Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich.
Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter haben zudem einen Anspruch
auf Krankenversorgung im Rahmen der Beihilfe, Soldatinnen und Soldaten im Rahmen
der Heilfürsorge sowie freiwillige Wehrdienstleistende. Darüber hinaus besteht
ein Anspruch im Rahmen der Freien Heilfürsorge der Polizei und Bundeswehr.
Die hier dargestellten Ergebnisse stammen aus dem nur vierjährlich erhobenen
Zusatzprogramm Krankenversicherungen, das erstmals im Rahmen des 2020 neu
gestalteten Mikrozensus durchgeführt wurde. Vergleiche mit den Ergebnissen aus
früheren Jahren sind daher nur sehr eingeschränkt möglich.
Ab der Veröffentlichung der Endergebnisse 2023 des Mikrozensus erfolgt die
Hochrechnung anhand von Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des
Zensus 2022. Einen Überblick über die Auswirkungen auf die Ergebnisse durch die
Neuregelung des Mikrozensus ab 2020 und die Umstellung auf den Zensus 2022
bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.
