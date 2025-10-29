    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    72 000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

    WIESBADEN (ots) -

    - Weniger als 0,1 % der Gesamtbevölkerung im Jahr 2023 betroffen
    - 11 % der Versicherten sind privat krankenversichert

    Im Jahr 2023 waren in Deutschland rund 72 000 Menschen nicht krankenversichert
    und hatten auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Grundlage eines alle vier Jahre
    erhobenen Zusatzmoduls im Mikrozensus mitteilt, waren damit weniger als 0,1 %
    der Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Betroffen waren überwiegend
    Männer (61 % beziehungsweise 44 000). Drei Viertel (75 % oder 54 000) aller
    Personen ohne einen entsprechenden Schutz waren Nichterwerbspersonen wie
    Rentnerinnen und Rentner oder Studierende ab dem 26. Lebensjahr. In Deutschland
    besteht eine Krankenversicherungspflicht für alle Personen mit Wohnsitz im
    Inland.

    Weitere 198 000 Menschen waren zwar nicht krankenversichert, hatten aber dennoch
    einen Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu können beispielsweise Asylsuchende,
    Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, sowie freiwillige
    Wehrdienstleistende gehören.

    Familienangehörige etwas häufiger privat mitversichert

    Jede neunte Person (11 %) in Deutschland war im Jahr 2023 privat
    krankenversichert. Das waren gut 9,0 Millionen Menschen, darunter knapp 2,4
    Millionen Familienversicherte. Demgegenüber waren 89 % beziehungsweise 73,3
    Millionen Menschen gesetzlich versichert, darunter 16,8 Millionen als
    familienversicherte Angehörige. Familienangehörige werden im Vergleich zu
    Versicherten insgesamt etwas häufiger privat mitversichert als gesetzlich: Bei
    ihnen betrug der Anteil der privat Versicherten 12 %.

    Knapp 5,1 Millionen Menschen waren freiwillig gesetzlich versichert - das
    betrifft zum Beispiel Selbständige oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit
    einem Bruttoeinkommen über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie
    machten 7 % der gesetzlich Versicherten aus.

    Methodische Hinweise:

    Es handelt sich um Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen
    Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, bei der rund 1 % der Bevölkerung zu
    seinen Lebensbedingungen befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften
    der Befragten.

    Die Erhebung erstreckt sich auf die gesamte Wohnbevölkerung in Deutschland. Dazu
    gehören alle Personen in Privathaushalten und Gemeinschaftsunterkünften am
    Haupt- und Nebenwohnsitz. Wohnungslose, Angehörige ausländischer Streitkräfte
    sowie ausländischer diplomatischer Vertretungen mit ihren Familienangehörigen
    werden nicht erfasst. Einen Anspruch auf Krankenversorgung haben beispielsweise
    Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, Asylsuchende, Empfängerinnen und
    Empfänger von Kriegsrente oder von Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich.
    Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter haben zudem einen Anspruch
    auf Krankenversorgung im Rahmen der Beihilfe, Soldatinnen und Soldaten im Rahmen
    der Heilfürsorge sowie freiwillige Wehrdienstleistende. Darüber hinaus besteht
    ein Anspruch im Rahmen der Freien Heilfürsorge der Polizei und Bundeswehr.

    Die hier dargestellten Ergebnisse stammen aus dem nur vierjährlich erhobenen
    Zusatzprogramm Krankenversicherungen, das erstmals im Rahmen des 2020 neu
    gestalteten Mikrozensus durchgeführt wurde. Vergleiche mit den Ergebnissen aus
    früheren Jahren sind daher nur sehr eingeschränkt möglich.

    Ab der Veröffentlichung der Endergebnisse 2023 des Mikrozensus erfolgt die
    Hochrechnung anhand von Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des
    Zensus 2022. Einen Überblick über die Auswirkungen auf die Ergebnisse durch die
    Neuregelung des Mikrozensus ab 2020 und die Umstellung auf den Zensus 2022
    bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Weitere Informationen:

    Die Ergebnisse können in der Datenbank GENESIS-Online (12251-0200 bis 12251-0203
    Krankenversicherung) sowie in der Online-Datenbank der
    Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) abgerufen werden.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Gesundheitsstatistiken
    Telefon: +49 611 75 8121
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6147136
    OTS: Statistisches Bundesamt




