72 000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

WIESBADEN (ots) -



- Weniger als 0,1 % der Gesamtbevölkerung im Jahr 2023 betroffen

- 11 % der Versicherten sind privat krankenversichert



Im Jahr 2023 waren in Deutschland rund 72 000 Menschen nicht krankenversichert

und hatten auch keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Grundlage eines alle vier Jahre

erhobenen Zusatzmoduls im Mikrozensus mitteilt, waren damit weniger als 0,1 %

der Bevölkerung ohne Krankenversicherungsschutz. Betroffen waren überwiegend

Männer (61 % beziehungsweise 44 000). Drei Viertel (75 % oder 54 000) aller

Personen ohne einen entsprechenden Schutz waren Nichterwerbspersonen wie

Rentnerinnen und Rentner oder Studierende ab dem 26. Lebensjahr. In Deutschland

besteht eine Krankenversicherungspflicht für alle Personen mit Wohnsitz im

Inland.





Weitere 198 000 Menschen waren zwar nicht krankenversichert, hatten aber dennoch

einen Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu können beispielsweise Asylsuchende,

Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, sowie freiwillige

Wehrdienstleistende gehören.



Familienangehörige etwas häufiger privat mitversichert



Jede neunte Person (11 %) in Deutschland war im Jahr 2023 privat

krankenversichert. Das waren gut 9,0 Millionen Menschen, darunter knapp 2,4

Millionen Familienversicherte. Demgegenüber waren 89 % beziehungsweise 73,3

Millionen Menschen gesetzlich versichert, darunter 16,8 Millionen als

familienversicherte Angehörige. Familienangehörige werden im Vergleich zu

Versicherten insgesamt etwas häufiger privat mitversichert als gesetzlich: Bei

ihnen betrug der Anteil der privat Versicherten 12 %.



Knapp 5,1 Millionen Menschen waren freiwillig gesetzlich versichert - das

betrifft zum Beispiel Selbständige oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit

einem Bruttoeinkommen über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze. Sie

machten 7 % der gesetzlich Versicherten aus.



Methodische Hinweise:



Es handelt sich um Ergebnisse des Mikrozensus, der größten jährlichen

Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, bei der rund 1 % der Bevölkerung zu

seinen Lebensbedingungen befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften

der Befragten.



Die Erhebung erstreckt sich auf die gesamte Wohnbevölkerung in Deutschland. Dazu

gehören alle Personen in Privathaushalten und Gemeinschaftsunterkünften am

Haupt- und Nebenwohnsitz. Wohnungslose, Angehörige ausländischer Streitkräfte

sowie ausländischer diplomatischer Vertretungen mit ihren Familienangehörigen

werden nicht erfasst. Einen Anspruch auf Krankenversorgung haben beispielsweise

Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfe, Asylsuchende, Empfängerinnen und

Empfänger von Kriegsrente oder von Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich.

Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter haben zudem einen Anspruch

auf Krankenversorgung im Rahmen der Beihilfe, Soldatinnen und Soldaten im Rahmen

der Heilfürsorge sowie freiwillige Wehrdienstleistende. Darüber hinaus besteht

ein Anspruch im Rahmen der Freien Heilfürsorge der Polizei und Bundeswehr.



Die hier dargestellten Ergebnisse stammen aus dem nur vierjährlich erhobenen

Zusatzprogramm Krankenversicherungen, das erstmals im Rahmen des 2020 neu

gestalteten Mikrozensus durchgeführt wurde. Vergleiche mit den Ergebnissen aus

früheren Jahren sind daher nur sehr eingeschränkt möglich.



Ab der Veröffentlichung der Endergebnisse 2023 des Mikrozensus erfolgt die

Hochrechnung anhand von Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des

Zensus 2022. Einen Überblick über die Auswirkungen auf die Ergebnisse durch die

Neuregelung des Mikrozensus ab 2020 und die Umstellung auf den Zensus 2022

bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Weitere Informationen:



Die Ergebnisse können in der Datenbank GENESIS-Online (12251-0200 bis 12251-0203

Krankenversicherung) sowie in der Online-Datenbank der

Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) abgerufen werden.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Gesundheitsstatistiken

Telefon: +49 611 75 8121

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6147136

OTS: Statistisches Bundesamt







