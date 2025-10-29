Schwerpunkt nachhaltige Lieferketten und emissionsarme Hafenlogistik

TORONTO, ON – 29. Oktober 2025 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu berichten, dass es seine internationale Expansion nach dem erfolgreichen Einsatz seiner HydraGENTM-Technologie im französischen Hafen von Rochefort fortsetzt. In den kommenden Wochen wird dynaCERT an zwei führenden Fachmessen für die globale Logistikindustrie teilnehmen: der transport logistic Americas & air cargo Americas vom 11. bis 13. November 2025 in Miami (USA) und der logitrans vom 19. bis 21. November 2025 in Istanbul (Türkei). Am Abend des 10. November 2025 wird dynaCERT im Rahmen der Agritechnica in Hannover (Deutschland) auch eine Einladungsveranstaltung ausrichten. Am 26. November 2025 wird dynaCERT dann an einem Symposium in Hanoi (Vietnam) teilnehmen.

Die zwei Fachmessen in Miami und Istanbul gelten als zentrale Treffpunkte für die globale Logistik- und Transportbranche. Miami ist das Tor zu den Märkten in Nord- und Lateinamerika, während Istanbul Europa und Asien verbindet. Bei beiden Messen stehen Themen wie nachhaltige Lieferketten, Flottenmanagement und die Dekarbonisierung der Transportlogistik – Bereiche, für die dynaCERT mit seiner HydraGENTM-Technologie Lösungen anbietet – im Mittelpunkt.

„Der Erfolg in Rochefort zeigt, dass unsere Technologie rund um den Globus gefragt ist – und zwar überall dort, wo Dieselmotoren im Einsatz sind und Emissionen gesenkt werden müssen“, erklärt Kevin Unrath, COO von dynaCERT. „Auf den bevorstehenden Fachmessen wollen wir zeigen, wie HydraGENTM in Hafenanlagen, Logistikzentren und Flottenlösungen eingebunden werden kann, ohne dass bestehende Motoren ausgetauscht werden müssen.“

Nachhaltigkeit als globaler Industrietrend

Die diesjährige transport logistic Americas in Miami konzentriert sich auf energieeffiziente Terminals, elektrische Bodenflotten und grüne Logistikstrategien. dynaCERT wird zeigen, wie die Wasserstofftechnologie zur Dekarbonisierung bestehender Transport- und Hafeninfrastruktureinrichtungen beitragen kann.

Auf der logitrans in Istanbul wird dynaCERT gemeinsam mit seinen internationalen Partnern seine Technologie für Flotten- und Hafenanwendungen vorstellen. Die Handelsmesse gilt als Eurasiens größtes Logistikforum, das mehr als 200 Aussteller und 14.000 Fachbesucher zusammenbringt. Der Schwerpunkt wird auf nachhaltigen Lieferketten, Telematiklösungen und Digitalisierung liegen – Themen, die dynaCERT direkt mit seiner HydroLyticaTM-Plattform und HydraGENTM-Hardware anspricht.