Netcore Cloud erreicht CMMI-Level-3-Bewertung

CMMI ist ein bewährtes, ergebnisbasiertes Leistungsmodell und der weltweit anerkannte Standard für die Verbesserung der Fähigkeiten, die Optimierung der Unternehmensleistung und die Ausrichtung der Abläufe auf die Unternehmensziele.

MUMBAI, Indien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Netcore Cloud , ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Kundenansprache und Personalisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf Stufe 3 des ISACA Capability Maturity Model Integration ( CMMI ) bewertet wurde. Die Bewertung wurde von Equalitas Certifications Limited durchgeführt.

Eine Bewertung der Reifegradstufe 3 bedeutet, dass das Unternehmen eine „definierte" Leistung erbringt. Auf dieser Stufe sind die Prozesse klar definiert, allgemein verständlich und in Standards, Verfahren, Werkzeugen sowie Methoden festgelegt. Die Standardprozesse der Unternehmen, welche die Grundlage für die Reifegradstufe 3 bilden, werden im Laufe der Zeit eingeführt und verbessert.

„Unternehmen auf der ganzen Welt machen sich CMMI zunutze, um ihre Unternehmensleistung auf ein neues Niveau zu heben und sich dabei einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen", sagte Ron Lear, Vizepräsident für Rahmenwerke und Modelle bei ISACA. „Wir loben Netcore Cloud dafür, dass sie diese CMMI-Bewertungsstufe erreicht und damit ihre Fähigkeit als leistungsstarkes Unternehmen unter Beweis gestellt haben."

„Das Erreichen dieser CMMI-Bewertung ist mehr als nur eine Zertifizierung; es reflektiert unser unermüdliches Streben nach Perfektion sowie unsere konsequente Kundenorientierung," sagt Kuldeep Sengar, Technologievorstand der Gruppe bei Netcore Cloud. „Dieser Meilenstein gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass ihr Vertrauen in uns gut angelegt ist, und bestätigt unsere Berechtigung, mit erstklassigen Kunden weltweit zusammenzuarbeiten."

Diese Errungenschaft baut auf der bestehenden Konformität des Unternehmens mit globalen Standards auf und ergänzt die robusten Datensensitivitäts-Benchmarks von Netcore Cloud, die Kunden versichern, dass ihre Informationen mit der größtmöglichen Sorgfalt sowie Sicherheit behandelt werden. Durch die Integration der bewährten Handlungsweisen von CMMI in die bestehenden Qualitäts- und Sicherheitsrahmenwerke ist Netcore Cloud in der Lage, sein Geschäft auf neue, stark regulierte Märkte auszuweiten und ein hohes Maß an operativer Reife zu demonstrieren.

Weitere Informationen zur CMMI-Bewertung von Netcore Cloud und dessen Einsatz für Qualität finden Sie auf https://netcorecloud.com/.

Informationen zu Netcore Cloud

Netcore Cloud, ein weltweit führender Anbieter von Marketingtechnologie, unterstützt Marketingverantwortliche mit seiner umfassenden „Customer Engagement and Experience Suite" bei der Schaffung personalisierter Omnichannel-Erlebnisse. Durch den Einsatz von KI zur Integration von Kundendaten ermöglicht Netcore gezielte Segmente und sinnvolle digitale Interaktionen. Mehr als 6500 Marken aus den Bereichen E-Commerce, Einzelhandel, Banken und Finanzdienstleistungen, Medien sowie Unterhaltung und Reisen vertrauen auf das Unternehmen, zu dessen namhaften Kunden Walmart, Unilever, Tommy Hilfiger, Domino's, McDonald's, Pizza Hut sowie Crocs gehören. Weitere Informationen finden Sie auf netcorecloud.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2002062/4930204/Netcore_Logo.jpg

