Pfisterer Holding: Top-Börsengang 2025 bei IPO Night ausgezeichnet!
PFISTERER Holding SE glänzte bei der IPO Night 2025 in Frankfurt mit einem herausragenden Börsengang, der als finanzieller Meilenstein und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gefeiert wurde.
- PFISTERER Holding SE wurde bei der IPO Night 2025 in Frankfurt für den herausragenden Börsengang des Jahres ausgezeichnet.
- Der Börsengang fand im Mai 2025 statt und stellt einen finanziellen Meilenstein sowie eine strategische Weiterentwicklung des Unternehmens dar.
- Die Jury lobte die Marktposition, die nachhaltige Wachstumsstrategie und die Innovationskraft von PFISTERER im Bereich moderner Stromverbindungssysteme.
- Johannes Linden, Sprecher des Vorstands, betonte, dass die Auszeichnung die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zum internationalen Anbieter von Energieinfrastruktur-Technologien bestätigt.
- PFISTERER plant, die Wachstumsstrategie fortzusetzen und weiterhin Maßstäbe in der Energieinfrastruktur zu setzen.
- Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Winterbach, Deutschland, und ist weltweit mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Pfisterer Holding ist am 19.11.2025.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im
Plus.
+0,92 %
+4,90 %
+4,48 %
+37,75 %
+206,40 %
