Aktie zieht an
BASF trotzt Gegenwind – Q3-Ergebnis besser als erwartet, aber Ausblick gesenkt
Der Chemiekonzern BASF meldet für das dritte Quartal einen Rückgang des operativen Ergebnisses – dennoch liegt es über den Erwartungen. Anleger reagieren erleichtert, die Aktie klettert.
Der Chemieriese BASF hat im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten in Höhe von 1,54 Milliarden Euro ausgewiesen, was einem Rückgang von rund 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Ergebnis liegt jedoch leicht über der Markterwartung von etwa 1,50 Milliarden Euro, wie Analysten-Konsensdaten zeigen.
Die Umsatzentwicklung war von mehreren Belastungsfaktoren geprägt: Währungseffekte – insbesondere durch einen schwächeren US-Dollar – sowie sinkende Preise in zentralen Geschäftsfeldern wirkten dämpfend. Obwohl die verkauften Mengen in einigen Bereichen wie Oberflächentechnik und Agrarlösungen gestiegen sind, konnten diese positiven Impulse die negativen Preis- und Währungseffekte nur teilweise kompensieren.
Besonders betroffen waren laut Unternehmensangaben die Divisionen Chemicals, Materials und Industrial Solutions, in denen Preisrückgänge und nachfrageseitige Zurückhaltung dominierten. Hingegen konnten die Ludwigshafener Zuwächse im Segment "Surface Technologies" sowie bei Agrarlösungen verbuchen.
BASF verkauft seine Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent an der Beschichtungseinheit an The Carlyle Group und Qatar Investment Authority für rund 5,8 Milliarden Euro. Vorgezogene Rückkäufe eigener Aktien sollen den Kurs stabilisieren.
Die für das Gesamtjahr zuvor ausgegebene EBITDA-Spanne wurde nach unten korrigiert und nun bei 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro angesetzt – unter dem früheren Ziel von 7,3-7,7 Milliarden Euro.
BASF zeigt sich in einem herausfordernden Umfeld relativ stabil – das Ergebnis liegt zwar unter dem Vorjahr, aber über den Erwartungen. Der Rückgang verdeutlicht jedoch die Anfälligkeit gegenüber Preis- und Währungseinflüssen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 44,44EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.