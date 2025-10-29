Autoindustrie im Umbruch / Deutschland zwischen Umstrukturierungen, E-Boom und Software-Revolution / ManpowerGroup Automotive World of Work 2025 Outlook veröffentlicht (FOTO)
- 91 Prozent der Hersteller sehen Handelsrisiken als Jobbremse, vor allem
Auto-Zulieferer passen Personalplanung an
- E-Auto-Absatz in Deutschland steigt: Fast jeder fünfte Neuwagen fährt
elektrisch
- Software statt Stahl: Wertschöpfung verlagert sich in Richtung digitale
Geschäftsmodelle
Die Automobilindustrie durchlebt einen entscheidenden Wandel: Auf der einen
Seite stehen globaler Handelsdruck und Umstrukturierungen aufgrund
technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf der anderen Seite
ergeben sich durch Elektromobilität und Softwareprodukte neue Chancen. Der
"Automotive World of Work Outlook 2025" der ManpowerGroup zeigt: Wer jetzt die
richtigen Entscheidungen trifft, kann gestärkt aus der Transformation
hervorgehen.
