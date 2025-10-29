Autoindustrie im Umbruch / Deutschland zwischen Umstrukturierungen, E-Boom und Software-Revolution / ManpowerGroup Automotive World of Work 2025 Outlook veröffentlicht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



Die Automobilindustrie durchlebt einen entscheidenden Wandel: Auf der einen

Seite stehen globaler Handelsdruck und Umstrukturierungen aufgrund

technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf der anderen Seite

ergeben sich durch Elektromobilität und Softwareprodukte neue Chancen. Der

"Automotive World of Work Outlook 2025" der ManpowerGroup zeigt: Wer jetzt die

richtigen Entscheidungen trifft, kann gestärkt aus der Transformation

hervorgehen.





"Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase der Konsolidierung:Restrukturierung trifft auf den Aufbruch in elektrifizierte Geschäftsmodelle.Genau hier entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit - nicht allein über Kosten,sondern über Kompetenzen", ordnet Iwona Janas Country Manager ManpowerGroupDeutschland, die Ergebnisse des Reports ein. "Unternehmen dürfen jetzt nicht inden Wartemodus schalten. Auch wenn sich die Konjunktur abkühlt, bleiben dielangfristigen Trends - Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit -bestehen. Wer heute in Umschulung, Wissenssicherung und internationaleTalentstrategien investiert, legt das Fundament, um trotz Zöllen und Kostendruckin der nächsten Aufschwungphase schnell und flexibel zu reagieren."Globale Trends beeinflussen die Branche- Trend zur E-Mobilität dauert an: Weltweit entwickelt sich die Elektromobilitätweiter dynamisch: 2024 wurden 17 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, ein Plusvon 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2025 erwarten Experten mehr als 20Millionen Neuzulassungen weltweit. Auch in Deutschland wächst derE-Auto-Markt: In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Neuzulassungen imVergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf rund 600.000 Elektrofahrzeuge.- Fachkräftemangel bleibt auf Rekordniveau: Laut Report berichten 74 Prozent derAutomobilunternehmen weltweit von massiven Schwierigkeiten, geeignete Talentezu finden. Zudem befürchten 72 Prozent der Arbeitgeber der Branche, dass dieAlterung der Belegschaft erhebliche Auswirkungen auf ihre Personalstrategiehaben wird. Allein in den USA werden in diesem Jahr schätzungsweise 10.000Babyboomer pro Tag in den Ruhestand gehen.- Volatiles Beschäftigungsklima: 91 Prozent der globalen Automobilherstellergeben an, dass die Unsicherheit in der internationalen Handelspolitik ihre