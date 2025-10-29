    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManpowerGroup AktievorwärtsNachrichten zu ManpowerGroup
    Autoindustrie im Umbruch / Deutschland zwischen Umstrukturierungen, E-Boom und Software-Revolution / ManpowerGroup Automotive World of Work 2025 Outlook veröffentlicht (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - 91 Prozent der Hersteller sehen Handelsrisiken als Jobbremse, vor allem
    Auto-Zulieferer passen Personalplanung an
    - E-Auto-Absatz in Deutschland steigt: Fast jeder fünfte Neuwagen fährt
    elektrisch
    - Software statt Stahl: Wertschöpfung verlagert sich in Richtung digitale
    Geschäftsmodelle

    Die Automobilindustrie durchlebt einen entscheidenden Wandel: Auf der einen
    Seite stehen globaler Handelsdruck und Umstrukturierungen aufgrund
    technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf der anderen Seite
    ergeben sich durch Elektromobilität und Softwareprodukte neue Chancen. Der
    "Automotive World of Work Outlook 2025" der ManpowerGroup zeigt: Wer jetzt die
    richtigen Entscheidungen trifft, kann gestärkt aus der Transformation
    hervorgehen.

    "Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase der Konsolidierung:
    Restrukturierung trifft auf den Aufbruch in elektrifizierte Geschäftsmodelle.
    Genau hier entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit - nicht allein über Kosten,
    sondern über Kompetenzen", ordnet Iwona Janas Country Manager ManpowerGroup
    Deutschland, die Ergebnisse des Reports ein. "Unternehmen dürfen jetzt nicht in
    den Wartemodus schalten. Auch wenn sich die Konjunktur abkühlt, bleiben die
    langfristigen Trends - Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit -
    bestehen. Wer heute in Umschulung, Wissenssicherung und internationale
    Talentstrategien investiert, legt das Fundament, um trotz Zöllen und Kostendruck
    in der nächsten Aufschwungphase schnell und flexibel zu reagieren."

    Globale Trends beeinflussen die Branche

    - Trend zur E-Mobilität dauert an: Weltweit entwickelt sich die Elektromobilität
    weiter dynamisch: 2024 wurden 17 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, ein Plus
    von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2025 erwarten Experten mehr als 20
    Millionen Neuzulassungen weltweit. Auch in Deutschland wächst der
    E-Auto-Markt: In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Neuzulassungen im
    Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf rund 600.000 Elektrofahrzeuge.
    - Fachkräftemangel bleibt auf Rekordniveau: Laut Report berichten 74 Prozent der
    Automobilunternehmen weltweit von massiven Schwierigkeiten, geeignete Talente
    zu finden. Zudem befürchten 72 Prozent der Arbeitgeber der Branche, dass die
    Alterung der Belegschaft erhebliche Auswirkungen auf ihre Personalstrategie
    haben wird. Allein in den USA werden in diesem Jahr schätzungsweise 10.000
    Babyboomer pro Tag in den Ruhestand gehen.
    - Volatiles Beschäftigungsklima: 91 Prozent der globalen Automobilhersteller
    geben an, dass die Unsicherheit in der internationalen Handelspolitik ihre
