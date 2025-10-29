    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group
    Zweifacher Olympionike Alistair Brownlee verstärkt die Jury für „CoCreate Europe" von Alibaba.com

    LONDON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B-)E-Commerce, begrüßt den zweifachen Olympiasieger im Triathlon, Alistair Brownlee, als Jurymitglied für den Athlete Track bei CoCreate Pitch 2025. Der CoCreate Pitch ist ein produktorientierter Wettbewerb und ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Gründern, ihre innovativen Produktideen vorzustellen und mit weltweit führenden Herstellern und Investoren in Kontakt zu treten.

    Alibaba.com logo (PRNewsfoto/Alibaba.com)

    Alibaba.com ist bei der Förderung von Zweitkarrieren von Sportlern seit Langem aktiv: Bereits im vergangenen Jahr übernahm Alibaba.com die exklusive Partnerschaft für die vierte Ausgabe des Athlete365 Business Accelerator-Programms. Die IOC-Initiative unterstützt Sportler mit Doppelkarriere und beim Karrierewechsel auf ihrem Weg ins Unternehmertum. Im Rahmen seines Engagements für die unternehmerischen Ambitionen von Sportlern erwählt Alibaba.com nun Alistair Brownlee zum Jurymitglied für den Athlete Track. Dieser spezielle Teil des CoCreate Pitchs ist Olympioniken, Paralympioniken und Profisportlern gewidmet.

    Der Pitch-Wettbewerb ist das Highlight der CoCreate 2025, der B2B-Veranstaltung von Alibaba.com für KMU. Hier treffen Unternehmer, Hersteller und Investoren aufeinander, um einen Tag lang über Innovation und Unternehmenswachstum zu diskutieren und Ideen voranzutreiben.

    Nach der erfolgreichen Ausgabe in Las Vegas (USA) im September dieses Jahres wird die europäische CoCreate am 14. November 2025 zum ersten Mal in London stattfinden. Sie bietet Unternehmern eine dynamische Plattform zum Vernetzen und Wachsen.

    Beim Finale der „CoCreate Europe" am 14. November in London werden zehn Plätze für Teilnehmer des Athlete Track reserviert. Insgesamt dürfen 30 Finalisten ihre Produktideen live vor der Jury präsentieren, für zehn Gewinner warten Preise im Wert von bis zu 20.000 US-Dollar.1 Der Gesamtsieger erhält 200.000 US-Dollar zur Entwicklung seines Produkts aus einem Gesamtpreispool im Wert von 400.000 US-Dollar. Zusätzlich zu den attraktiven Geldpreisen ermöglicht der Athlete Track den Finalisten Zugang zu Mentoring, globaler Sichtbarkeit und fachkundiger Beratung.

